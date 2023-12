Miss France 2024 : Ève Gilles, Miss Nord-Pas-de-Calais, remporte le concours

Ève Gilles, Miss Nord-Pas-de-Calais, a été sacrée Miss France 2024, ce samedi soir à Dijon. Elle succède ainsi à Indira Ampiot, Miss France 2023.

Agée de 20 ans, Ève Gilles, Miss Nord-Pas-de-Calais, a remporté la couronne de Miss France 2024, ce samedi 16 décembre.

Originaire de Dunkerque, la jeune femme est étudiante en deuxième année de master Mathématiques et informatique appliquées aux sciences humaines et sociales (MIASHS) et souhaite devenir statisticienne.

Passionnée de danse et d’équitation, Ève Gilles aime également se plonger dans un bon roman, regarder des films et des séries policières. Engagée, elle souhaite tout particulièrement se rapprocher d’associations qui défendent les droits des femmes.

«Personne ne doit vous dicter qui vous êtes», a-t-elle lancé sur scène, le soir de l'élection, revendiquant ses cheveux coupés courts comme une différence par rapport aux critères classiques des Miss.

La jeune femme a été choisie à 50/50 par les téléspectateurs et par un jury entièrement féminin composé de sept personnalités et présidé cette année par Sylvie Tellier, Miss France 2002, ex-directrice générale de la Société Miss France.

Cette cérémonie a été marquée par un hommage à Geneviève de Fontenay, présidente du Comité Miss France de 1981 à 2009, décédée en août dernier à l'âge de 90 ans.