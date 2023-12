Miss France 2024 : quelles sont les associations qu'Eve Gilles aimerait soutenir ?

Elle est devenue le symbole de la diversité féminine. Elue ce samedi Miss France 2024, Eve Gilles, qui affiche fièrement ses cheveux courts, milite pour le droit à la différence.

Ce n’est pas parce que l’on a les cheveux courts que l’on ne peut pas porter la couronne de Miss France. Sacrée ce samedi 16 décembre à Dijon devant des millions de téléspectateurs, Eve Gilles, Miss Nord-Pas-de-Calais, s’est démarquée par son charisme et ses prises de position. La jeune femme de 20 ans au look androgyne, qui a préféré la coupe garçonne aux jolies boucles, prône le droit à la différence.

Ainsi, à l’issue de la compétition, l’étudiante en deuxième année de licence mathématiques et informatique originaire de Dunkerque (Nord), a promis de «défendre les valeurs des femmes fortes» et de se rapprocher d'associations qui les soutiennent, elle qui est le symbole de la diversité féminine. «Le body shaming, on le subit au quotidien, peu importe. On a tous nos imperfections. Chaque femme est différente, nous sommes tous uniques», a-t-elle affirmé lors de la conférence de presse.

«En faisant Miss France, je ne pensais pas être critiquée sur mon corps»

Interrogée également pendant la soirée sur le harcèlement scolaire, Eve Gilles a tenu à rappeler que l’on peut «le subir n’importe où, qu’il soit scolaire ou non, (et) peu importe ce que l’on fait». «En faisant Miss France, je ne pensais pas être critiquée sur mon corps (...). Je pensais plus être embêtée à cause de ma coupe de cheveux», a ajouté celle qui conseille de ne «pas écouter les autres» et d'«aller de l’avant».

Le sacre d’Eve Gilles a suscité de nombreux commentaires sur les réseaux sociaux. Alors que certains internautes ont critiqué ses cheveux courts, d’autres, au contraire, ont tenu à la féliciter et ont applaudi le choix du jury qui était cette année composé de sept femmes.

Peut-être que la nouvelle #MissFrance n’est pas superbe à vos yeux, mais voir en elle du wokisme parce qu’elle a les cheveux courts…. C’est juste ridicule.





«Peut-être que la nouvelle Miss France n'est pas superbe à vos yeux, mais voir en elle du wokisme parce qu'elle a les cheveux courts.... C'est juste ridicule», s'est insurgé par exemple l'un de ses fans sur X (anciennement Twitter).

Avec ses cheveux courts et son teint mat hérité de sa maman née sur l’île de la Réunion, Eve Gilles est comparée à l’actrice américaine Halle Berry ou la comédienne espagnole Ursula Corbero. Des femmes ambitieuses qui ont affirmé leur indépendance.