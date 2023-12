Voici les 10 villes les plus peuplées en France en 2023

La France se classe au 41e rang parmi les plus grands pays au monde. Mais quel est le top 10 des villes françaises les plus peuplées ?

Au 1er janvier 2023, la France comptait plus de 68 millions d'habitants répartis dans environ 35.000 municipalités, la plaçant parmi les pays les plus peuplés du continent européen. Cette répartition s'étend sur l’ensemble des régions françaises, avec une concentration dans les zones urbaines, notamment de la région parisienne.

Paris

Réputée comme l’une des plus belles villes du monde, c’est sans surprise que la capitale française se positionne en tête de ce classement, avec ses 2.145.906 habitants. La «ville lumière» attire grâce à ses monuments emblématiques, musées, bars et restaurants, et accueillera les Jeux olympiques et paralympiques en 2024.

Marseille

Classée deuxième, la cité phocéenne offre un patrimoine riche, avec la Basilique Notre-Dame de la Garde, le Vieux Port, le musée du MUCEM, le Palais Longchamps ou encore le Parc National des Calanques de Marseille. En outre, elle offre à ses 873.000 habitants une météo bien plus clémente qu'à Paris.

Lyon

Lyon, capitale des Gaules autrefois, abrite aujourd’hui 537.000 habitants. Ses attractions, incluant la Basilique Notre-Dame de Fourvière, la colline de Fourvière, les Théâtres romains de Fourvière ou encore la Cathédrale Saint-Jean-Baptiste, charment des milliers de touristes chaque année. En 2016, la ville a même été élue «meilleure destination de week-end».

Toulouse

La «Ville Rose» est la quatrième ville de plus d'un demi-million d'habitants, avec 503.481 résidents. Capitale de l’Occitanie, elle fascine avec son riche patrimoine architectural et culturel. Ces dernières années, la population est en hausse, ce qui pourrait permettre à la ville de se hisser à la troisième place du classement.

Nice

Avec ses 342.669 habitants, Nice est notamment réputée pour sa Promenade des Anglais. Cependant, c’est son cadre entre mer et montagnes qui en fait une référence en terme de destination de vacances rêvée pour les touristes du monde entier. Ainsi, ses superbes plages privées et publiques permettent de profiter de l’un des meilleurs ensoleillements de toute la métropole.

Nantes

Nantes, sixième du classement avec 324.580 habitants, a été désignée «meilleure destination touristique et culturelle européenne» en 2020, offrant des attractions telles que le Château des Ducs de Bretagne, la Cathédrale Saint-Pierre-et-Saint-Paul ou encore le Musée d'arts de Nantes.

Montpellier

Parmi les plus grandes villes de France, Montpellier se hisse à la septième place avec ses 303.283 habitants. La ville attire les visiteurs avec ses plages méditerranéennes, ses festivals estivaux et son riche patrimoine culturel.

Strasbourg

Siège de plusieurs institutions européennes et internationales, Strasbourg dispose d’un patrimoine historique et architectural inégalé dans sa région. Ainsi, elle est la huitième plus grande ville de France du point de vue démographique, avec 290.576 habitants. Elle fait partie des quelques villes de ce classement où la population a augmenté au cours des dernières années.

Bordeaux

Étonnamment en bas du classement, l’intercommunalité de Bordeaux compte pourtant près de 815.000 habitants. Cependant, la population de la ville de Bordeaux s’élève à près de 250.000 habitants seulement. De plus, ce nombre a eu tendance à baisser assez rapidement dernièrement. Elle demeure néanmoins une destination shopping appréciée, notamment avec la rue Sainte-Catherine, plus grande rue commerçante piétonne d'Europe.

Lille

Lille, dernière du top 10 avec 236.706 habitants, a été élue «Capitale européenne de la Culture en 2004» et dispose de sites emblématiques tels que le Beffroi de l’Hôtel de Ville, la Grand-Place et le Palais des Beaux-Arts.