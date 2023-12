«Il était capable de me tuer (...), il fallait que je fasse ce qu'il dise» : l'effroyable témoignage de Claire violée par un homme sous OQTF

Le 11 novembre dernier, Claire a été violée par un homme visé par une OQTF, alors qu’elle rentrait chez elle. Aujourd’hui, elle témoigne au micro de CNEWS.

Une histoire effroyable. Alors qu’elle rentrait chez elle, dans un immeuble du 8e arrondissement de Paris, Claire a été victime d’un viol par un homme sous OQTF.

Les faits se sont déroulés le 11 novembre dernier. Claire était partie faire des courses dans son quartier. Lorsqu’elle est rentrée dans le hall de son immeuble, elle s’est rendue compte qu’elle était suivie par un individu qui s’est finalement jeté sur elle.

«Je me dit tout simplement qu’il va voler mon sac ou mon téléphone et que ça va se finir là, sauf qu’il m’a fait comprendre qu’il voulait beaucoup plus», a expliqué Claire.

Mais pour la jeune femme, ce n’est que le début d’un cauchemar : «Je me suis débattue sauf qu’il m’étranglait de plus en plus. Je pense qu’il était vraiment capable de me tuer, je le sentais vraiment très dangereux».

«Je me suis dit qu’il fallait que je fasse ce qu’il dise parce que sinon, j’allais mourir. Entre se faire tuer ou se faire violer, je préférais garder ma vie et gagner du temps. Je me suis complètement dissociée de mon corps», a-t-elle ajouté.

Un suspect sous OQTF

Après 30 minutes, c’est une voisine qui sortait de chez elle qui met fin au calvaire sans nom de Claire. Le suspect, lui, a pris la fuite.

Une heure plus tard, un homme qui correspondait au signalement effectué par Claire après son agression est retrouvé et interpellé près des Champs-Élysées. Il est également soupçonné d’avoir commis une autre agression sexuelle dans la même journée. L’homme interpellé était pourtant soumis à une obligation de quitter le territoire français.

«Je suis très en colère. C’était un profil sous OQTF, si l’État français avait bien fait son travail, peut-être que ça ne me serait pas arrivé», a affirmé Claire.

Aujourd’hui, Claire a entamé une lente et difficile reconstruction. Elle a affirmé vouloir continuer de témoigner pour «faire de la prévention, auprès de toutes les femmes».