Projet de loi immigration : «Le résultat a peu de chance d'être satisfaisant», affirme Sébastien Chenu

Alors que la commission mixte paritaire se réunit ce lundi pour trouver un consensus autour de la loi immigration, Sébastien Chenu, vice-président de l'Assemblée nationale et député du RN, a déclaré ce lundi sur CNEWS que selon lui, «le résultat a peu de chance d'être satisfaisant».

La loi immigration n'est pas encore passée devant la commission mixte paritaire qui doit décider de son sort ce lundi 18 décembre, mais Sébastien Chenu est déjà convaincu que «le résultat a peu de chance d'être satisfaisant». Le vice-président de l'Assemblée nationale et député du Rassemblement national qualifie ce texte de «bricolage».

«On a le sentiment d’une grande confusion [...] que des partis politiques qui ne pensent pas la même chose essaient de se mettre d’accord à tout prix sur un texte qui au fond ne changera probablement pas grand-chose en l’état ou ouvrira au pire une voie supplémentaire à l’immigration illégale. Donc de toute façon le résultat a peu de chance d’être très satisfaisant», a-t-il développé.

Sébastien Chenu estime que «ces députés de partis différents ne savent pas trop où ils vont» et «ne savent pas trop ce qu'il faut faire en matière de politique migratoire». Leur seul but, selon lui, est «d'accoucher d'un texte» pour «pouvoir dire "on a fait quelque chose"».