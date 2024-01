Youcef Atal : le joueur de l'OGC Nice condamné à 8 mois de prison avec sursis pour provocation à la haine

L'international algérien Youcef Atal a été condamné ce mercredi 3 janvier à huit mois de prison avec sursis «pour provocation à la haine». Le joueur de l’OGC Nice avait relayé en octobre dernier une vidéo Instagram appelant à «un jour noir pour les juifs».

La justice a tranché dans le dossier Youcef Atal. Le footballeur de l'OGC Nice et de la sélection algérienne a été condamné à huit mois de prison avec sursis et à 45.000 euros d'amende pour avoir partagé une vidéo appelant à «un jour noir sur les juifs», sur fond de conflit entre Israël et le Hamas.

Poursuivi pour provocation à la haine à raison de la religion, il devra également publier à ses frais cette condamnation dans le quotidien régional Nice-Matin et dans le journal Le Monde, a précisé le tribunal correctionnel de Nice.

Ce jugement est en ligne avec les réquisitions. Lors du procès le 18 décembre, le parquet avait réclamé dix mois de prison avec sursis, 45.000 euros d'amende et la publication de la condamnation pendant un mois sur la page d'accueil du compte Instagram du défenseur des Aiglons, qui dépasse les 3,2 millions d'abonnés.

Lors de son audience, Youcef Atal avait confié ne pas avoir regardé en entier la vidéo qu’il a relayé. «Je pensais vraiment que c’ était un message de paix, c’est la vérité», avait-il déclaré. «Je ne suis pas antisémite. Je ne suis ni contre les juifs ni contre les chrétiens, je n'ai de haine contre personne», avait-il insisté à l'audience, en rappelant que contrairement à de nombreux sportifs du monde arabe, il n'avait pas hésité à jouer à Tel-Aviv avec Nice, à l'été 2022 en Coupe d'Europe.

Un retour incertain sous les couleurs de Nice ?

«Sur Instagram, trente-cinq secondes c'est long», avait reconnu maître Antoine Vey, avocat de Youcef Atal, assurant que le partage de cette vidéo était certes une «faute» éthique mais pas une faute pénale de la part du joueur, poursuivi pour provocation à la haine à raison de la religion.

À la suite de ce partage sur ses réseaux sociaux, survenu alors qu'il se trouvait avec l'équipe nationale d'Algérie, le footballeur avait été suspendu jusqu’à nouvel ordre par son club, et sanctionné de sept matchs de suspension par la Ligue de football professionnel (LFP). Il avait également été placé sous contrôle judiciaire avec une caution de 80.000 euros et interdiction de quitter le territoire national, sauf pour des motifs liés à son activité de football professionnel.

Théoriquement, Youcef Atal pourrait retrouver le maillot le 6 janvier pour le match de Coupe de France contre Auxerre. Cependant, son club semble vouloir profiter du marché des transferts pour se débarrasser de son joueur, devenu une épine dans son pied.