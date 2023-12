Procès de Monique Olivier : l’ex-femme de Michel Fourniret condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité

Jugée pour des faits d’enlèvement, de séquestration, de viols et de meurtres notamment sur la petite Estelle Mouzin, l'ex-femme de Michel Fourniret, Monique Olivier, a été condamnée ce mardi à la réclusion criminelle à perpétuité par la cour d'assises de Nanterre (Hauts-de-Seine).

La peine de prison maximale pour l’ex-femme de l’«Ogre». Jugée depuis le 28 novembre dernier aux assises de Nanterre (Hauts-de-Seine), Monique Olivier, l’ancienne compagne de Michel Fourniret, a été condamnée ce mardi après plus de dix heures de délibéré à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de sûreté de 20 ans.

Cette dernière a été reconnue coupable de complicité dans l’enlèvement, la séquestration et le meurtre de Marie-Angèle Domèce (18 ans) de Joanna Parrish (20 ans) et d’Estelle Mouzin (9 ans) par Michel Fourniret entre 1988 et 2003. La cour a également reconnu sa complicité dans le viol de Joanna Parrish et la tentative de viol sur Marie-Angèle Domèce.

Le ministère public avait requis lundi contre l'accusée la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une période de sûreté de vingt-deux ans, «au vu de la gravité exceptionnelle des faits commis, de la nécessaire protection de la société». La voix hésitante, Monique Olivier s'est présentée comme la victime de son ex-mari, décédé en détention en 2021, durant tout son troisième procès.

En 2008, la cour d'assises des Ardennes avait condamné Monique Olivier à la perpétuité pour complicité dans quatre enlèvements et meurtres de son mari. Elle avait ensuite écopé de 20 ans de réclusion en 2018 à Versailles, toujours pour complicité, dans un meurtre crapuleux cette fois.

Condamnée à 30 ans de sûreté au total lors de ces deux premiers procès, elle ne sera libérable qu’en 2035.