Projet de loi immigration :«C’est le texte de la honte», dénonce le député communiste André Chassaigne en interpellant Elisabeth Borne

Lors des questions au gouvernement, ce mardi 19 décembre, le chef des députés communistes, André Chassaigne, a interpellé la Première ministre sur le projet de loi immigration. «C’est le texte de la honte», a-t-il fustigé.

«Mesurez-bien votre responsabilité historique». Dans un Hémicycle bruyant et chauffé à blanc, André Chassaigne, président du groupe communiste à l’Assemblée nationale a interpellé Elisabeth Borne, lors des questions aux gouvernement ce mardi.

L’élu du Puy-de-Dôme a dénoncé le projet de loi immigration, actuellement durci par la commission mixte paritaire. «C’est le texte de la honte, vous êtes sur le point de commettre l’irréparable», a-t-il lancé en direction de la Première ministre.

André Chassaigne sur le projet de loi immigration : «C'est le texte de la honte», dans #180MinutesInfo pic.twitter.com/g96H5WwKr4 — CNEWS (@CNEWS) December 19, 2023

«Sortez de vos postures»

A la suite de cette intervention, Elisabeth Borne a remis en cause les positions du député communiste. «Je me demande si vous avez lu le texte dont il est question. Sortez de vos postures, vous faites un amalgame entre notre texte et celui du Rassemblement national», a-t-elle répondu.

Face à une aile gauche de l’Hémicycle très remontée, la Première ministre a indiqué que son projet de loi prévoyait, selon elle, «l’intégration par le travail», estimant au passage que la «Nupes faisait en permanence des appels du pied au RN». Une référence à peine dissimulée à l’adoption la semaine dernière d’une motion de rejet permettant de renvoyer le projet de loi immigration de l’Assemblée nationale.

Ce mardi, les députés et sénateurs sont parvenus à un accord sur le projet de loi immigration en commission mixte paritaire. Un compromis vivement dénoncé par la gauche et encensé par les Républicains.