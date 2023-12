Taux d'intérêt : pourquoi vont-ils baisser en 2024 ?

Ce mardi 19 décembre, le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, a prédit une baisse des taux d'intérêt en 2024 ainsi qu'une inflation à 2% «d'ici à 2025».

Scrutés depuis des mois en raison de leur niveau élevé, les taux d'intérêt devraient enfin repartir à la baisse. C'est en tout cas ce qu'a prédit le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, ce mardi 19 décembre. Selon lui, leur décrue devrait intervenir «à un moment de 2024».

«Ce que nous disons depuis le mois d'octobre, c'est que nous ne monterons plus les taux d'intérêt. Du coup, la question est : quand-est ce que nous allons les baisser ? Entre la montée qui est terminée et la baisse qui devrait avoir lieu en 2024, il y a un plateau», a-t-il expliqué sur France Inter.

La hausse des taux d'intérêt était un «remède» contre l'inflation, selon François Villeroy de Galhau. Or, aujourd'hui, «le remède a été appliqué». A 7% en début d'année, l'inflation est désormais à 3,5% et «nous devrions être en moyenne à 2,5% l'an prochain et 2% au plus tard d'ici à 2025».

"Le remède contre l'inflation a été appliqué."





Pour François Villeroy de Galhau (@banquedefrance), la baisse des taux d'intérêts devrait avoir lieu en 2024 après un "plateau". #le710inter pic.twitter.com/xbW1ACtq1j — France Inter (@franceinter) December 19, 2023

Une bonne nouvelle pour le pouvoir d'achat selon lui puisque «les prix vont augmenter moins vite que les salaires». Cela représente «une reprise progressive», mais le gouverneur de la Banque de France appelle toutefois à ne «pas crier victoire».

L'institution a en effet revu ses prévisions de croissance à la baisse, même s'il s'agit d'une «révision limitée sur l'année 2023». «C'est un ralentissement incontestable mais ce n'est pas une récession comme on le craignait il y a un an», a précisé François Villeroy de Galhau.

Les projections de la Banque de France, qui vont jusqu'en 2026, prévoyaient bien «un fort ralentissement en 2023 et 2024», mais aussi «une reprise relativement nette pour 2025 et 2026». A ce moment-là «nous seront sortis du problème de l'inflation», a assuré François Villeroy de Galhau, qui estime que «le brouillard comment à se dissiper un peu».