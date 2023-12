Loi immigration : le président de la Conférence des évêques de France appelle à «ne pas traiter les migrants comme des délinquants»

Alors que le Parlement français vient d’adopter la loi immigration, le président de la Conférence des évêques de France (CEF) a appelé ce mercredi à « ne pas traiter les migrants comme des délinquants».

«L'État a le droit, le devoir peut-être, d'organiser la migration, de la réguler», a déclaré Mgr Éric de Moulins-Beaufort. Le président de la Conférence des évêques de France a cependant appelé à la retenue alors que la loi immigration vient d’être adoptée par le Parlement, «il faut que les personnes, même en situation dite "irrégulière", ne soient pas traitées comme des délinquants parce que beaucoup (de ceux) qui viennent ne sont pas des voleurs ni des assassins».

Mgr de Moulins-Beaufort a insisté sur la nécessité «d'accueillir et d'organiser de manière digne ces migrations». «Dans les discussions qu'on a pu entendre, on n'est pas toujours dans le respect des personnes. On sent une espère de sentiment de peur», a déploré l'archevêque de Reims.

«Notre rôle est de rappeler inlassablement qu'une personne en migration est un être humain qui n'a pas à être dépouillé de tous ses droits, mais au contraire qui doit être respecté dans son humanité et accompagné le mieux possible.»

Une humanité qui vaut aussi pour l’Europe

«Cela vaut pour l'Europe aussi», a précisé le président de la CEF alors que, hasard du calendrier, les 27 États membres de l'Union européenne ont trouvé mercredi un accord sur la réforme du système migratoire européen, vivement critiqué par les défenseurs des droits humains.

Début décembre, les évêques de France avaient dit leur «inquiétude» sur la possibilité d'une suppression de l'aide médicale d'État (AME) destinée aux étrangers sans-papiers, finalement conservée avec la promesse d'une réforme début 2024.

Lors de sa visite à Marseille en septembre, le pape François avait lancé un vibrant appel pour l'accueil des migrants devant le président Emmanuel Macron et le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, qui a porté ce projet de loi.

Emmenée par Mgr de Moulins-Beaufort, la délégation de la présidence de la CEF a été reçue par le pape lundi au Vatican ainsi que plusieurs responsables de dicastères (ministères) de la Curie, le gouvernement central du Saint-Siège.