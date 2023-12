Météo : où fera-t-il «chaud» à Noël ?

Selon les prévisions de Météo-France, durant les 24 et 25 décembre prochains, c'est dans le sud de l'Hexagone qu'il fera le plus chaud. Les températures seront au-dessus des moyennes de saison.

Vous cherchez le beau temps et la chaleur pour le week-end de Noël ? Pas de secret, c'est le sud du pays qui profitera d'un temps plus ensoleillé, de La Rochelle à Nice. Si la côte Atlantique bénéficiera de quelques éclaircies, c'est bien la façade méditerranéenne qui aura une météo plus clémente, avec un ensoleillement dans toutes les villes côtières et des températures plus élevées.

Un thermomètre compris entre 10 et 16 degrés le week-end de Noël

Les températures seront très douces pour la saison grâce au soleil quasi plein de Nice à Perpignan. Des pics à 16°C sont attendus dimanche dans ces deux villes, selon Météo-France. Aucun orage n'est prévu dans la nuit du 24 au 25 décembre dans la moitié sud du pays. Le vent soufflera entre 35 et 45 km/h sur la façade méditerranéenne.

Si vous préferez vous diriger vers la façade Atlantique, c'est à Biarritz qu'il fera le plus beau et le plus chaud, avec un mercure atteignant les 14°C.

Au moment d’ouvrir les cadeaux, lundi 25 décembre matin, la moitié sud du pays sera sous le soleil avec des températures comprises entre 2°C à Tarbes et 11°C à Nice. Lundi après-midi, un grand soleil réchauffera le mercure. Comptez 13°C à Biarritz, 14°C à Nice et jusqu’à 16°C à Perpignan.