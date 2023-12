Météo : quel temps fera-t-il en France à Noël ?

Selon les experts, l’année 2023 est la plus chaude jamais enregistrée dans le monde. Une tendance qui devrait même se ressentir jusqu’aux fêtes de fin d’année.

Vers un Noël doux et humide ? Selon Copernicus, l'année 2023 sera «la plus chaude jamais enregistrée dans l’Histoire», après un mois de novembre «extraordinaire» qui est devenu le sixième mois consécutif à battre des records de températures. Mais, cette tendance sera-t-elle la même pour Noël ?

Si cette semaine coïncide avec les normales de saison, les fêtes de fin d’année, elles, devraient être plus printanières.

un retour de l'humidité

En effet, selon les informations recueillies par CNEWS auprès de Météo-France, un champ de pression élevé (anticyclone) doit être constaté sur le Sud-Ouest de l’Europe, ce qui laisse prévoir un temps plutôt pluvieux, mais pas agité. L'agence de prévisions météo alerte ainsi sur d’éventuels «cours d’eau qui pourraient gonfler par endroit et entrer en crue, engendrant ainsi quelques débordements». Cependant, les chances de neige en plaine s'annoncent faibles.

Ce dernier ajoute par ailleurs qu'une perturbation dans le nord de la France alternant nuages et pluies devrait rythmer le dimanche 24 décembre. Un tiers sud du pays sera quant à lui au sec. Le lendemain, de faibles pluies toucheront la Bretagne et le nord de la Nouvelle-Aquitaine. Le ciel sera souvent nuageux pendant que l'extrême nord du pays et les régions situées «au sud d'une ligne Arcachon Grenoble» pourraient apercevoir quelques éclaircies.

Des températures au-dessus des normales

Côté température, le froid est exclu à 90% pour Noël, assure le Météo-France, qui annonce en outre des maximales comprises entre 10 et 14°C, sur la moitié nord, et entre 13 et 18°C sur la moitié sud. Un scénario similaire prévu pour le jour de l'an allant de 8 à 13°C pour le nord et de 13 à 18°C pour le sud.

Des prévisions en dents de scie, qui semblent mais qui semblent toutefois aller dans le sens des annonces faites par Copernicus, le 6 décembre dernier.