Mortiers, Fusées... Gérald Darmanin met en garde contre l'utilisation d'engins pyrotechniques lors des réveillons

Dans un courrier envoyé aux préfets ce jeudi, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a encouragé la prévention et la répression systématique de «tout détournement d'articles pyrotechniques», dans le but de «protéger les personnes», en marge des festivités de fin d'année.

Les fêtes de fin d'année approchent à grands pas. Et avec elles, le risque de voir des individus célébrer ces événements avec des engins pyrotechniques comme des mortiers ou des fusées. Pour éviter des débordements, Gérald Darmanin a adressé, ce jeudi 21 décembre, un télégramme aux autorités compétentes afin de «prévenir et de réprimer systématiquement tout détournement» de ce type d'articles. Une instruction que le ministre de l'Intérieur avait déjà adressée en marge des festivités de la Fête nationale, en juillet dernier.

Dans le détail, le locataire de la place Beauvau a enjoint les préfets à «renforcer la lutte contre la circulation des mortiers d'artifice», moyennant une surveillance accrue des sites de vente en ligne ainsi que des réseaux sociaux. Pour y parvenir, il leur stipule qu'ils devront «dès que possible» se rapprocher des services spécialisés du ministère de l'Intérieur et des Outre-mer, à savoir OFAC, dont dépend la plateforme PHAROS, C3N ou encore BL2C.

une période comprise au moins entre le 22 décembre et le 2 janvier

De plus, Gérald Darmanin a conseillé aux autorités de «contrôler la réglementation par les commerçants d'articles pyrotechniques» dans les différentes régions de l'Hexagone et des départements et territoires ultramarins. Le ministre de l'Intérieur a également encouragé les destinataires de sa missive à relayer, auprès des services de police et de gendarmerie sous leurs ordres, de «conserver un haut niveau de mobilisation pour organiser des opérations régulières de contrôle», toujours dans le but de «lutter contre la circulation des articles pyrotechniques».

Le ministre a aussi plaidé pour la poursuite des contrôles frontaliers, rappelant qu'il était possible de solliciter «le concours des partenaires», grâce au «réseau des CCPD et de la DCIS». Les drones pourront en outre être utilisés «pour détecter les éventuels stockages sur les toits».

Enfin, Gérald Darmanin les a encouragés à prendre rapidement «les arrêtés nécessaires à la lutte contre la prolifération des mortiers d'artifice durant les fêtes de fin d'années», indiquant une période comprise «a minima» entre le 22 décembre 2023 et le 2 janvier 2024.