Grand Loto de Noël : voici pourquoi le jackpot de 15 millions d’euros sera forcément remporté au réveillon

À l’occasion des fêtes de fin d’année, la Française des jeux propose son traditionnel Grand Loto de Noël avec à la clé un jackpot de 15 millions d'euros. 100 codes gagnants à 20.000 euros seront également tirés au sort à cette occasion. Un tirage pas comme les autres puisqu'il y aura forcément un ou plusieurs gagnants.

Un beau cadeau de Noël. La Française des Jeux (FDJ) met en jeu 15 millions d'euros ce dimanche 24 décembre dans le cadre de son Grand Loto de Noël. Petite particularité de cette version : le ou les gagnants remporteront quoi qu'il arrive le jackpot exceptionnel, a indiqué l'entreprise dans un communiqué.

En effet, même si personne n'obtient la combinaison gagnante (cinq numéros et le numéro chance), les 15 millions d'euros seront divisés entre tous les gagnants des différents niveaux.

Outre les 15 millions d'euros mis en jeu, 100 joueurs auront la chance de remporter 20.000 euros chacun ce mercredi. Habituellement, il n'y a que 10 codes gagnants. Pour en faire partie, il faudra voir l'un des codes présents sur les reçus de jeux tirés au sort.

13 millions d'euros mis en jeu le 31 décembre

Pour jouer, rien de plus simple, il suffit de se rendre dans un point de vente certifié par la FDJ ou participer via l'application mobile de l'entreprise. À savoir que la mise est de 5 euros minimum et que les bulletins doivent être remplis avant le 24 décembre à 20h.

Le tirage sera diffusé sur TF1 dans la soirée et les résultats seront publiés sur le site FDJ.fr en même temps que les 100 codes gagnants de 20.000 euros.

Ce Grand Loto de Noël n'est pas la seule chance pour les joueurs de remporter une somme importante. Le 31 décembre, 13 millions d'euros seront également mis en jeu pour célébrer le passage à la nouvelle année.