Loi immigration : l’appel à la désobéissance civile de la CGT est «inacceptable et incompréhensible», déplore le ministre de la Transformation et de la Fonction publiques

L’appel à la désobéissance civile lancé par la CGT, en réponse à l'adoption de la loi immigration par les députés, est «inacceptable et incompréhensible», selon le ministre de la Transformation et de la Fonction publiques Stanislas Guerini invité de CNEWS ce vendredi 22 décembre.

Ce vendredi 22 décembre, Stanislas Guerini était l’invité de La Grande Interview sur CNEWS. Le ministre de la Transformation et du Service Public a déclaré au sujet des propos de Sophie Binet relatifs à la désobéissance civile : «C’est inacceptable et incompréhensible. Je lui dis quelque chose de très simple, c’est de se présenter aux élections et de les gagner. Je suis attaché à quelque chose qui est assez simple qui s’appelle la démocratie».

Le ministre de la Transformation et du Service Public a ensuite continué en affirmant : «Il y a des parlementaires qui ont voté cette loi. Ils ont été élus, ils ont un mandat qui a été donné par le peuple. Il faut appliquer le mandat qui a été donné par le peuple. Quand on est attaché à la démocratie, on est attaché à l’État de droit et à l’application de la loi».

«À tous ceux qui ont des doutes sur l’application de la loi, ça peut concerner des responsables syndicaux, présentez-vous aux élections. À tous ceux qui depuis des départements ou des villes ne souhaitent pas appliquer une loi, je dis : Gagnez les élections et faites ensuite appliquer les lois qui sont voter à l’Assemblée nationale», a enfin conclu Stanislas Guerini.