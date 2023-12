Paris : 7 enfants hospitalisés après une intoxication alimentaire lors du repas de Noël à la cantine de l'école Cherbourg

Des enfants de l’école élémentaire Cherbourg, dans le 15e arrondissement de Paris, ont été victimes d’une intoxication alimentaire à l’issue du déjeuner du repas de Noël. 7 ont été conduits à l’hôpital.

C’est un repas de Noël qui a tourné à la catastrophe dans une école élémentaire du 15e arrondissement de Paris. Plusieurs enfants ont été victimes de maux de ventre, quand d’autres ont été pris de vomissements. Les pompiers ont rapidement été appelés afin de transporter sept enfants à l’hôpital.

Dans l’après-midi, le maire LR, Philippe Goujon, s’est rendu sur place pour s’informer de l’avancée de la situation : «Tout d’abord, nous avons examiné la traçabilité de tous les produits alimentaires qui ont été servis à ce repas. Il va y avoir maintenant des examens, des analyses de tous les produits. Il y a évidemment des procédures, des protocoles qui vont être appliqués très rigoureusement», a-t-il confié.

Les produits ont été analysés par des diététiciens et des spécialistes. Il se peut alors qu’un lot soit défectueux. La direction départementale de la protection des populations doit se rendre sur place pour récupérer les échantillons et connaître les causes exactes de ces intoxications.