Vin : seulement 11% des Français en consomment tous les jours, selon une étude

Les consommateurs réguliers de vin en France représentent 11 % de la population en 2022, une baisse de 5 points par rapport à 2015, selon une enquête rendue publique ce jeudi 21 décembre.

Les Français boivent de moins en moins de vin. C'est ce que montre la neuvième édition de l'enquête sur la consommation de vin en France, réalisée tous les cinq ans depuis 1980 et publiée le 21 décembre par Ipsos Observer pour CNIV et FranceAgriMer. Entre 2015 et 2022, la consommation régulière est passée de 16% à 11% tandis que la consommation occasionnelle est restée stable. Les consommateurs hebdomadaires représentent toujours 19% des Français.

Selon l'étude, la cause principale de cette diminution est liée à un «renouvellement des générations et à un changement structurel des occasions et comportements de consommation en fonction de l’âge». «Les générations plus jeunes consomment essentiellement de manière occasionnelle, voire n’ont pas du tout intégré le vin dans leur consommation», note l'étude. Entre 1960 et 2022, «la consommation individuelle moyenne de vin des Français a chuté de plus de 60%».

37% des Français n'ont pas bu de vin

Autre nombre important à noter, 37% des Français de 18 ans et plus déclarent ne pas avoir consommé de vin en 2022. Un nombre qui a quasiment doublé en 40 ans. Si le vin reste très présent dans la consommation des ménages, sa consommation est désormais occasionnelle.

L'enquête a été effectuée du 27 mai au 9 août 2022 en face-à-face à domicile auprès de 3.513 personnes représentatives de la population française âgée de 18 ans et plus par Ipsos Observer pour CNIV et FranceAgriMer.