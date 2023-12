La Ligue contre le cancer alerte contre la banalisation de l'alcool chez les adolescents pendant les fêtes

Ce lundi 18 décembre, la Ligue contre le cancer dévoile un sondage réalisé par OpinionWay selon lequel 70% des Français laissent les adolescents boire de l'alcool pendant les fêtes.

A Noël et pour le jour de l'an, la vigilance des parents se relâchent et certains interdits s'envolent. D'après un sondage OpinionWay commandé par la Ligue contre le cancer, 70% des Français ne voient ainsi aucun problème à laisser les adolescents boire de l'alcool lors des repas de fêtes de fin d'année.

Les chiffres montrent que 32% des interrogés pensent que cette période est propice pour faire goûter de l'alcool aux plus jeunes et 30% jugent même acceptable d'en servir aux moins de 15 ans. Et pour cause, 41% des Français estiment qu'une telle consommation exceptionnelle est sans conséquence, mais les addictologues ne sont pas d'accord.

«Cela atteste d'une large méconnaissance du risque de développer une addiction qui peut résulter de la consommation précoce d'alcool», explique la Ligue contre le cancer à Libération. En effet, le cerveau d'un adolescent est «particulièrement vulnérable aux substances psychoactives» en raison de son immaturité.

Une «ambiguïté délétère»

Face aux résultats de ce sondage, l'association reproche aux pouvoirs publics leur manque de prévention en la matière. Elle prône le renforcement du contrôle de l'interdiction de vente aux mineurs, la limitation de la publicité liée à l'alcool dans l'espace public et sur les réseaux sociaux, mais aussi l'instauration d'un prix minimum.

Alors que le Dry January, qui consiste à arrêter de boire durant tout le mois de janvier, approche, la Ligue contre le cancer déplore une «ambiguïté délétère» autour de l'alcool dont la consommation, y compris à un jeune âge, est banalisée.

Début septembre, une enquête de Radio France avait révélé que le ministère de la Santé a annulé deux projets de campagne anti-alcool ces derniers mois, dont une autour de la Coupe du monde de rugby.

Selon le média, le cabinet d'Emmanuel Macron aurait cédé à des pressions liées aux mécontentement de la filière viticole. Une information que le ministère n'a pas confirmé, préférant expliquer sa décision par une révision des «priorités» face au «nombre important» de campagnes de santé publique.