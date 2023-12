Réveillon : doit-on dire «la Noël» ou «le Noël» ?

La fête de Noël a pris une envergure globale et hors de la religion, célébrée à travers le monde. Bien que l'on souhaite «le Noël», il est fréquent d'entendre des personnes se souhaiter «la Noël». Quelle est l'appellation correcte ?

Une fête pleine de sens et dont le genre varie selon les pays. Célébrée tous les 25 décembre, la fête de Noël prend ses racines dans la religion chrétienne avec la naissance du Christ, mais son nom possède des origines diverses.

Fêtée dans le monde entier et perçue comme un symbole de rassemblement et de paix, la fête de Noël possède un genre dans la langue française, contrairement à l’anglais, où les célébrations et objets ne sont pas genrés.

Le genre masculin privilégié

Dans la langue française, de nombreuses personnes jonglent entre «le Noël» et «la Noël». Et selon les experts de la langue française, il est possible de dire les deux formules, bien qu’il soit considéré que Noël soit tout d’abord du genre masculin.

En revanche, il n’est pas possible de souhaiter une «joyeuse Noël» car cette expression prend toujours le genre masculin. On se dit donc «joyeux Noël».