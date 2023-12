Avion bloqué dans la Marne : le vol a pu redécoller en direction de l'Inde

L'avion qui était bloqué à l'aéroport de Vatry depuis jeudi dernier dans la Marne a finalement redécollé ce lundi 25 décembre en direction de l'Inde. Deux individus devaient être présentés à un juge d'instruction dans la journée.

La justice a autorisé l'avion à repartir. Depuis jeudi dernier, un avion était bloqué sur le tarmac de l'aéroport de Vatry (Marne). L'appareil avait été immobilisé à la suite de soupçons «de traite d'êtres humains».

Mais en ce lundi 25 décembre en début d'après-midi, 275 passagers sur les 303 ont redécollé en direction de Bombay (Inde). Les autorités «s’efforcaient d’obtenir les autorisations nécessaires au redécollage de l’avion», a indiqué le parquet de Paris. Parallèlement, deux individus devaient être reçus par un juge d'instruction dans la journée.

Selon les premiers éléments, ces deux personnes, nées en 2000 et 1984, sont soupçonnés d'avoir joué un rôle dans ce qui pourrait être une filière d'immigration clandestine. Elles risquent une possible mise en examen, a annoncé le parquet ce lundi.

Une information judiciaire pour aide à l’entrée et au séjour irrégulier d’étrangers sur le territoire en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs a été ouverte, selon la même source.