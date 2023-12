Congés 2024 : jours fériés, ponts... Voici comment optimiser vos jours de vacances

En 2024, les salariés auront de la chance avec les jours fériés qui tomberont tous en semaine. Avec un peu d’organisation, il sera possible d’en tirer un maximum de bénéfices en obtenant jusqu’à 57 jours de repos au total.

L’année 2024 s’annonce généreuse pour les salariés. En effet, seul le 14 juillet tombe un dimanche, contrairement aux autres jours fériés qui sont tous prévus en semaine. Une information qui ne risque pas de passer à côté des plus malins.

En jetant un petit coup d’œil à son calendrier, nombreuses seront les occasions de se reposer et de profiter de week-ends prolongés au cours de l’année à venir. Il ne sera plus simplement question de Pâques ou de la Pentecôte, en 2024 on voit plus grand. Au total, il sera possible d’obtenir 57 jours de repos sur l’année.

Des vacances hors saisons

Afin de bien se reposer avant le début de l’hiver, il sera possible pour ceux qui le souhaitent de bénéficier de onze jours sans travailler au mois de novembre 2024.

D’autre part, le mois de mai sera également riche en occasions. Les 1er et 8 mai tombent tous deux un mercredi ouvrant la voie à des ponts de cinq jours pour celles et ceux qui pourront se le permettre avec leur employeur. D'autant plus que, chose très rare, l’ascension arrivera cette année dès le 9 mai. Cela ne se reproduira pas avant l’année 2054. Il sera donc possible d'avoir cinq jours entre le mercredi 8 mai et le dimanche 12 mai, en n'ayant à poser que son vendredi.

Surtout, il serait même possible d'optimiser tout ça, en posant sept de jours de congés, les 29 et 30 avril, ainsi que les 2, 3, 6, 7 et 10 mai. Alors jusqu'à seize jours de vacances seront envisageables.

Deux week-ends de trois jours au mois de novembre

Plus loin dans l'année 2024, sachez qu'il sera possible d'envisager un pont intéressant de quatre jour le 15 août, puisque celui-ci tombe un jeudi.

Le 1er novembre tombera quant à lui un vendredi, tandis que le 11 novembre tombera un lundi. De quoi prévoir deux week-ends de trois jours à la suite.

Enfin, Noël tombera un mercredi en 2024. Tandis que le 1er janvier 2025 arrivera lui aussi un mercredi une semaine plus tard.