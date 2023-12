Renouvellement de l’agrément d’Anticor : Elisabeth Borne se déporte de tout acte concernant l’association

À l’heure où Anticor attend une décision concernant le renouvellement de son agrément, la Première ministre Elisabeth Borne a décidé de se déporter de tout acte concernant cette association anti-corruption, selon le décret publié au Journal officiel ce dimanche 24 décembre.

«La Première ministre ne connaît pas des actes de toute nature relatifs à l’association Anticor», peut-on lire dans le décret signé samedi 23 décembre par Elisabeth Borne. «Les attributions correspondantes sont exercées par la ministre de l’Europe et des Affaires étrangères» Catherine Colonna, est-il précisé.

Des risques de conflit d'intérêts