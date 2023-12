Affaire Gérard Depardieu : des associations féministes dénoncent la tribune de soutien à l'acteur

«Un crachat au visage des victimes», «on ne comprend pas», «atterrée»… La tribune de soutien à Gérard Depardieu publiée ce lundi 25 décembre indigne les associations et représentantes féministes, ce mardi.

Une prise de position qui fait polémique. Ce lundi 25 décembre, une soixantaine de personnalités du monde de la culture ont dénoncé, dans une tribune publiée dans Le Figaro, un «lynchage» de Gérard Depardieu, mis en examen depuis 2020 et au cœur d'une polémique après une émission de France 2.

«Nous ne pouvons plus rester muets face au lynchage qui s'abat sur lui, face au torrent de haine qui se déverse sur sa personne, sans nuance, dans l'amalgame le plus complet et au mépris d'une présomption d'innocence», écrivent-ils dans ce texte publié quelques jours après que le président Emmanuel Macron a pris la défense de l'acteur.

«on ne comprends pas»

À la lecture de cette tribune, plusieurs associations et militantes féministes ont fait part de leur indignation. «C'est un crachat au visage des victimes de violences», a réagi auprès de l'AFP le collectif Nous Toutes. «On ne comprend pas que le monde de la culture se mobilise, il faudrait utiliser cette voix pour soutenir les victimes», selon Tatiana, militante du collectif.

«C'est une tribune très pédagogique. Ce que l'on voit, c'est comment un entourage va s'organiser et utiliser des arguments tels que c'est un monstre sacré, c'est un génie pour protéger quelqu'un», a déclaré à l'AFP la présidente de la Fondation des femmes, Anne-Cécile Mailfert. «Ça va être très difficile pour les victimes de parler et porter plainte (...). Mais personne n'est au-dessus des lois», a-t-elle ajouté.

Emmanuelle Dancourt, cofondatrice de #MeTooMedias, s'est, elle, dite «atterrée».

Pierre Richard démis de ses fonctions d'ambassadeur

Gérard Depardieu, qui aura 75 ans mercredi, est visé par deux plaintes pour viol et agression sexuelle, des accusations qu'il réfute. Il est mis en examen dans l'un des cas.

Depuis 3 ans, Pierre Richard était à nos côtés. Mais parce que nous sommes et serons toujours du côté des victimes et parce que la tribune de soutien à Gérard Depardieu qu'il a signé est indécente, Pierre Richard n'est plus un des ambassadeurs de l'association Les Papillons. pic.twitter.com/G0v7RuuFE6 — Laurent Boyet (@assopapillons) December 26, 2023

L'association les Papillons, qui recueille la parole d'enfants victimes de violences, a mis fin au rôle d'ambassadeur de Pierre Richard après qu'il a signé la tribune. «Parce que nous sommes et serons toujours du côté des victimes et parce que la tribune de soutien à Gérard Depardieu qu’il a signé est indécente, Pierre Richard n’est plus un des ambassadeurs de l’association Les Papillons», a écrit son président Laurent Boyet sur X, ce mardi.