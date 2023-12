Quelles sont les 10 gares qui accueillent le plus de voyageurs en France ?

Le train fait partie du quotidien des Français depuis des décennies grâce au développement des lignes ferroviaires, mais également des gares. Voici le classement des 10 gares françaises qui ont accueilli le plus de voyageurs en France en 2022, selon les données de la SNCF.

Haussmann – Saint-Lazare

Terminus de la ligne E du RER, la gare d’Haussmann – Saint-Lazare est la 10e gare en termes d’accueil de voyageurs, avec 32,6 millions de personnes qui y ont transité en 2022. Mise en service en 1999, son objectif est de desservir le quartier d’affaires de Saint-Lazare. Intermodale, elle permet d’accéder à de nombreuses gares et stations grâce à des couloirs.

Magenta

Située à l’est de la gare du Nord dans le 10e arrondissement de Paris, la station de la gare Magenta se trouve sur la ligne E du RER et aurait initialement dû s’appeler la «gare Nord-Est». En 2022, les données de la SNCF indiquent que 33 millions de passagers seraient passés par cette gare.

Juvisy-sur-Orge

Également située en banlieue parisienne, la gare de Juvisy-sur-Orge, située dans les communes de Juvisy et Athis-Mons, est en 8e position au classement des gares ayant accueilli le plus de voyageurs en 2022 avec 33,2 millions de voyageurs. Située dans le Val-de-Marne, elle est un carrefour ferroviaire majeur du sud de Paris, accueillant des trains des lignes C et D du RER, ainsi que des trains du réseau Ouigo.

La Défense

Située dans le quartier d’affaires de la Défense, à Puteaux, la gare de la Défense a accueilli 35,6 millions de voyageurs au cours de l’année 2022. Desservie par le RER A, ainsi que les lignes L et U, la gare des Hauts-de-Seine est un lieu de passage de nombreux modes de transports.

Lyon Part-Dieu

En sixième position du classement établi par les données de la SNCF avec 36,5 millions de voyageurs accueillis, la gare de Lyon Part-Dieu est la première gare en termes d’accueil de voyageurs et située hors de la région parisienne. Située dans le 3e arrondissement de la cité lyonnaise, elle est une gare majeure en Europe pour les correspondances et permet de rejoindre l’Italie et la Suisse.

Paris Gare de l’Est

Avec 36,7 millions de voyageurs recensés par la SNCF, la gare de l’Est est la 5e gare française en termes de voyageurs accueillis en 2022. Également située dans le 10e arrondissement comme la gare du Nord, elle permet notamment de rejoindre l’est de l’Hexagone (Strasbourg et Mulhouse) et de circuler en Île-de-France avec les RER B, D et E.

Paris Montparnasse

Anciennement connu sous le nom de gare de l’Ouest, la Gare de Paris-Montparnasse est la 4e gare accueillant le plus de voyageurs, avec 56,8 millions de personnes en transit en 2022. Gare en service depuis 1840, elle accueille également la station de métro Montparnasse-Bienvenüe sur les lignes 4, 6, 12 et 13.

Paris Gare de Lyon

Grâce à ses lignes de TGV permettant de desservir le sud-est de la France, ainsi que la Suisse et l’Italie, la gare Paris Gare de Lyon, située dans le 12e arrondissement de la capitale, est en troisième position du classement des gares qui accueillent le plus de voyageurs en 2022, avec 102 millions de voyageurs.

Paris Saint-Lazare

Première gare construite en Île-de-France, en 1837, la gare Saint-Lazare est la deuxième gare de France en termes de trafic, avec 102,9 millions de voyageurs en 2022 selon la SNCF. La gare ferroviaire du 8e arrondissement parisien a longtemps été la plus importante de France avant la mise en service du RER A. À vocation nationale, cette gare permet principalement aux voyageurs de rallier la Normandie.

Paris Gare du Nord

Située dans le 10e arrondissement de Paris, la gare du Nord est la gare qui a accueilli le plus de voyageurs en 2022, avec 211,7 millions de voyageurs recensés. Un chiffre qui en fait de loin le leader parmi les gares françaises grâce à sa vocation nationale et internationale : point de passage obligatoire des RER B, D et E, elle est également un gare reliant la France au Royaume-Uni, la Belgique et les Pays-Bas.