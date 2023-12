Tempête Gerrit : quelle est cette nouvelle perturbation attendue en France dès ce mercredi ?

D’après le service météorologique britannique Met Office, une nouvelle dépression doit traverser la France ce mercredi 27 et jeudi 28 décembre. Il s’agit de la tempête Gerrit. Elle doit engendrer de fortes rafales, allant jusqu’à 100 km/h dans le nord-ouest du pays.

Vers une fin d’année agitée ? À compter de ce mercredi, une nouvelle dépression doit faire son apparition en France. Elle doit concerner le nord-ouest de l’Hexagone, et plus principalement la Normandie et la Bretagne. Cette nouvelle perturbation porte bel et bien un nom, il s’agit de la tempête Gerrit.

D’après le service météorologique britannique, la tempête Gerrit provient de la Grande-Bretagne. Les rafales devraient atteindre jusqu’à 100 km/h, notamment «sur l’ouest de la péninsule bretonne» et aux côtes de la Manche.

De ce fait, 7 départements du nord-ouest ont été placés en vigilance jaune pour vents violents par Météo-France. Cette alerte concerne le Morbihan, le Finistère, les Côtes d’Armor, la Manche, le Calvados, le Pas-de-Calais et le Nord.

Nommée par le Met Office, Gerrit doit apporter également «de fortes pluies». «La pluie est un danger supplémentaire de la tempête Gerrit, avec des fronts météorologiques actifs conduisant à une journée humide pour beaucoup», peut-on lire sur le site du service météorologique britannique.

«Les vents dans les zones côtières du sud de l'Angleterre seront forts, pouvant atteindre 110 km/h sur les côtes exposées, mais plus largement autour de 80 à 96 km/h dans la zone d'alerte», ajoute-t-on.

En France, Météo-France s’attend à «de la pluie et des rafales de vent pouvant atteindre 100 km/h sur la pointe, 70 à 80km/h dans les terres. Cette perturbation s'enfonce lentement vers l'est en fin de journée et soirée, perdant un peu de son activité».

Cette perturbation se poursuivra également durant la journée de jeudi. «Le front de la veille s'enfoncera un peu au sud et à l'est, des Charentes au Grand Est, où il apportera un peu de pluie par endroits. Plus au nord, on retrouvera des éclaircies, contrariées par des passages d'averses près des côtes de la Manche, où le vent restera plus soutenu, atteignant 80 à 90 km/h en pointe», a noté Météo-France.