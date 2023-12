Météo : attention, le froid va revenir ce week-end

Pour le dernier week-end de l'année, les températures devraient davantage baisser. Des gelées sont attendues dans l'est du pays avant le réveillon du Nouvel An.

Une fin d'année qui se refroidit. Selon Météo-France, cette fin d'année s'annonce plutôt fraîche avec quelques gelées dans l'est, ainsi que dans le nord du pays. Le samedi 30 décembre prochain, les maximales ne dépasseront plus les 10°C sur la majeure partie de la France, excepté sur la côte méditerranéenne où les températures atteindront 15°C à Ajaccio, 14°C à Marseille et 13°C à Nice.

De la Normandie jusqu’aux frontières de l’Est, les températures oscilleront, en matinée, de 7 à 10°C du côté de Strasbourg (Alsace). Aux heures les plus chaudes, Rennes (Bretagne) et Limoges (Nouvelle-Aquitaine) ne dépasseront pas non plus les 7°C.

Jusqu'à -3°C à l'est

Le 31 décembre, à Paris (Île-de-France) comme à Lille (Hauts-de-France), les températures devraient être comprises entre 5 et 8°C. À Brest (Bretagne), le thermomètre affichera 13°C maximum, contrairement à Aurillac (Auvergne-Rhône-Alpes) où les habitants devront se contenter de 3°C au plus dans l'après-midi.

À Bourg-Saint-Maurice, dans le département de la Savoie, il faudra bien se couvrir. Météo-France y prévoit en effet des minimales jusqu'à - 3°C dans la matinée.

Le lendemain, jour du Nouvel An, les températures remonteront légèrement avec 13°C maximum prévus à Bordeaux (Nouvelle-Aquitaine) et 12°C à Montpellier (Occitanie).

Les maximales de températures sont prévues pour Perpignan (Occitanie) et Ajaccio (Corse) où le mercure affichera jusqu’à 15°C. Les températures seront également plus douces vers Nice (Alpes-Maritimes) avec un thermomètre qui indiquera 13°C au maximum.

Pour les minimales, il faut se diriger vers la partie est du pays où il fera -2°C à Bourg-Saint-Maurice (Auvergne-Rhône-Alpes), 1°C à Belfort (Bourgogne-Franche-Comté) et 2°C à Chaumont (Grand Est).

Selon les prévisions de Météo-France, le mercure devrait continuer à baisser durant le début de l'année.