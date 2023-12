Nouvel An : 90.000 policiers et gendarmes mobilisés en France, dont 6.000 à Paris

90.000 policiers et gendarmes seront mobilisés dans toute la France pour le réveillon de la Saint-Sylvestre, dont 6.000 à Paris, ont annoncé ce vendredi les autorités.

Les forces de l’ordre seront pleinement mobilisées dans la nuit du dimanche 31 décembre 2023 au lundi 1ᵉʳ janvier 2024. La préfecture de police a dévoilé ce vendredi 29 décembre le dispositif de sécurité prévu pour ce week-end. 90.000 policiers et gendarmes, dont 6.000 à Paris, seront ainsi été déployés pour l'occasion.

«Nous engageons évidemment ce soir-là les unités et les compagnies républicaines de sécurité spécialement crées pour la gestion des troubles à l’ordre public», a annoncé Céline Berthon, directrice des renseignements intérieurs.

Le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin rappelle un «niveau élevé de la menace terroriste». Le pays est d’ailleurs placé en «urgence attentat», le niveau le plus élevé de vigilance.

Des contrôles accentués

Sur l’agglomération parisienne, deux hélicoptères seront mobilisés pour surveiller les «quartiers», a précisé le préfet de police de Paris. Cette année, le dispositif est «étendu» et comprend également la place de la Concorde.

La vente d'alcool à emporter et la vente d’objets qui pourraient servir d’armes par destination vont être interdites. Des contrôles sont prévus. De même, des opérations de saisie de mortiers sont en cours et seront accentuées dans les prochaines heures, a fait savoir le ministre, annonçant pour l’année 2023 une saisie de plus de 200.000 mortiers, en hausse de 45 % par rapport à l’année précédente.

Enfin, le ministre s’est félicité des festivités de l’année précédente, soulignant «des fêtes qui se sont déroulées dans de très bonnes conditions». «L’année dernière, nous avons eu une efficacité de notre dispositif, d’abord évidemment en cas d’attentat ou menace avérée et par ailleurs une baisse de 20% des véhicules brulés».