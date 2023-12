Nouvel An : «La menace terroriste est très élevée», alerte Gérald Darmanin

«La menace terroriste est très élevée» pour la soirée du Nouvel An, a alerté ce vendredi le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. 90.000 policiers et gendarmes seront mobilisés dans toute la France pour le réveillon de la Saint-Sylvestre.

Une soirée sous haute sécurité. Lors d’une conférence de presse ce vendredi 29 décembre, Gérald Darmanin s’est exprimé sur la soirée du Nouvel An à venir, pendant laquelle «la menace terroriste est très élevée».

«Nous avons devant nous le 31 décembre, la nuit de la Saint-Sylvestre, qui va faire naître, comme d’habitude, beaucoup de festivités. Notamment à Paris, où plus d’un million de personnes sont attendues autour des Champs-Élysées, mais aussi partout sur le territoire national», a commencé le ministre de l’Intérieur.

Face à ces nombreuses festivités, Gérald Darmanin a demandé «une mobilisation extrêmement forte des services de police et de gendarmerie dans un contexte de menace terroriste très élevée».

Le conflit au proche-orient inquiète

90.000 policiers et gendarmes vont donc être déployés pour assurer la sécurité du Nouvel An, ainsi que 5.000 militaires de l’opération Sentinelle et des «dizaines de milliers de sapeurs-pompiers».

«La France, depuis de nombreuses années et singulièrement ces derniers mois, est particulièrement visée par des menaces terroristes», a-t-il ajouté, faisant également référence au conflit entre Israël et le Hamas.

Selon le ministre de l’Intérieur, «la présence des forces de l’ordre dissuasives, comme le travail des services de renseignement, sont extrêmement rassurants et efficaces pour nos concitoyens qui doivent continuer à vivre et à faire la fête s’ils le souhaitent».