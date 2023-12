Légion d'honneur : qui sont les promus du 1er janvier 2024 ?

La nouvelle promotion de la Légion d'honneur vient d’être publiée au Journal officiel. Après Thomas Pesquet, Yannick Noah ou encore Nicole Belloubet, qui sont les heureux élus de ce début d’année ?

L'identité des lauréats a été rendue publique. Chaque année, la liste civile des personnes décorées de la Légion d’honneur paraît au Journal officiel. Personnalités politiques, scientifiques, sportives ou encore anonymes se côtoient et rejoignent les quelque 79.000 membres déjà promus pour avoir œuvré au «service de la nation» a indiqué la Grande chancellerie dans un communiqué.

Ils étaient 340 personnes distinguées «à parité» l’année dernière, dont Thomas Pesquet. Nommé chevalier en 2019, l’astronaute a été promu officier avant les huit ans d’attente réglementaire entre les grades en raison de «services exceptionnels nettement caractérisés». L’ancienne ministre de la Justice Nicole Belloubet a été déclarée commandeur tandis que l’ex-joueur de tennis Yannick Noah a fait son entrée dans la Légion d’honneur au rang de chevalier.

La désignation de cette promotion intervient alors que la Grande chancellerie de la Légion d'honneur va engager une «procédure disciplinaire» à l'encontre de Gérard Depardieu pour décider si la récompense «doit [lui] être suspendue ou pas, retirée complètement ou pas», avait déclaré Rima Abdul-Malak, la ministre de la Culture, sur France 5. L'acteur est en effet visé par deux plaintes pour viol et agression sexuelle.

Des héros de l'attentat d'Arras

Cette année, la nouvelle promotion de la Légion d’honneur compte 352 personnes. Parmi les nouveaux chevaliers figurent notamment cinq policiers et six membres du personnel du lycée Gambetta à Arras, qui sont intervenus lors de l’attentat terroriste qui a tué l’enseignant Dominique Bernard à l’automne. Ce dernier s’était lui-même vu remettre le titre de chevalier de la Légion d’honneur à titre posthume en octobre dernier, juste après l’attaque.

6 policiers qui sont intervenus pour interpeller courageusement le terroriste de l’attentat d’Arras ont été faits chevaliers de la Légion d’Honneur par @EmmanuelMacron. La République est reconnaissante aux policiers et aux gendarmes qui prennent tous les risques pour protéger nos… — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) December 31, 2023

Les parlementaires et ministres en exercice ne peuvent être nommés, contrairement aux anciens. Ainsi, l’ex-ministre Jean-Louis Borloo a été élevé au grade d’officier, tandis qu’Elisabeth Moreno, ancienne ministre déléguée à l’Égalité entre les femmes et les hommes du gouvernement de Jean Castex entre dans la liste des chevaliers.

Chez les sportifs, on retrouve parmi les nouveaux chevaliers l’ancien joueur de rugby Frédéric Michalak, et la joueuse de tennis Marion Bartoli. L’ancienne ministre des Sports, Roxana Maracineanu a également été distinguée. Michel Vion, ancien skieur de haut niveau, a quant à lui été élevé au grade d’officier.

Parmi les personnalités du monde de la culture, l’écrivain Olivier Mongin et le compositeur Vladimir Cosma sont eux aussi passés au grade d’officier. L’animateur Thierry Ardisson s’est quant à lui vu remettre le titre de chevalier de la Légion d’honneur, ainsi que l’acteur Henri Guybet, ou encore la danseuse Josette Baïz.

Quatre personnes se sont vu remettre la dignité de grand officier de la Légion d’honneur, parmi lesquelles le banquier David de Rothschild et l’ancienne déportée Denise Toros-Marter. Deux personnes rejoignent également le cercle très fermé des grands-croix, la plus haute distinction de la Légion d'honneur : la membre de l’Académie des Sciences et professeure d’hématologie Dominique Meyer, ainsi que le PDG du groupe de luxe LVMH, Bernard Arnault.