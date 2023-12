Météo : le Pas-de-Calais placé dès ce midi en vigilance orange pour risque de crues et pluie-inondation

Le Pas-de-Calais a été placé en vigilance orange pour risque de crues et pluie-inondation par Météo-France. Les cours d'eau de la Hem, de Canche et de Lys Amont sont concernés par de possibles montées des eaux. Une alerte qui s'applique à partir de 12h, ce dimanche 31 décembre.

Pas la meilleure nouvelle pour la soirée du réveillon. Le Pas-de-Calais a été placé dimanche et lundi en vigilance pluie-inondation et crues par Météo-France. De fréquentes averses parfois orageuses sont prévues tout au long de la journée. L'alerte entrera en vigueur à partir de 12h, ce dimanche 31 décembre.

Dans ce département, «les cumuls pourront être notables (...) compris entre 30 et 50 mm essentiellement centrés sur l'ouest du Pas-de-Calais», selon le communiqué de Météo-France.

«En cours de soirée, sous les averses orageuses circulant de l'ouest du Pas-de-Calais aux Flandres, des rafales de vent de sud-ouest pourront atteindre ponctuellement dans l'intérieur des terres les 100/110 km/h», ajoute le service météorologique.

un mois après d'importantes inondations, de nouvelles crues attendues

En plus du vent et de la pluie, des crues sont attendues dans le Pas-de-Calais. Des montées d'eau importantes sont prévues sur les cours d'eau de la Hem, de Canche et de Lys Amont-Laquette. Une nouvelle qui a de quoi effrayer les habitants du département un peu plus d'un mois après de violentes inondations qui avaient touchées 6.000 habitations, 160 commerces, 130 entreprises et 53 exploitations agricoles du Pas-de-Calais.

Le temps sur le reste de la France ne sera pas non plus au beau fixe avec pas moins de 67 départements placés en vigilance jaune, ce dimanche 31 décembre.