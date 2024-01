Dordogne : le premier bébé de 2024 est né trois ans pile après son frère

La première naissance de l'année 2024 enregistrée en Dordogne est particulière : trois ans après avoir accouché un 1er janvier, une mère de famille a de nouveau donné naissance à un bébé en ce premier jour de l'année, aux alentours de 3h du matin.

Un heureux événement dès le 1er janvier, bientôt une tradition pour une famille de Dordogne. Jules, le premier bébé de l’année 2024 dans le département est né à 3h06 du matin, à la maternité de Périgueux. Petite particularité : son grand frère, Noé, est également né un 1er janvier, trois ans plus tôt.

"On a fait un doublé" : le premier bébé de l'année en #Dordogne naît pile trois ans après son frère

Comme le rapportent nos collègues de France Bleu Périgord, il s’agit d’un sacré coup du hasard. «On a mangé tranquillement, on a été se coucher, mais on n'a pas eu le temps de beaucoup dormir. Les contractions se sont enchaînées, à un moment j'ai vu que ça s'accélérait donc j'ai dû déranger Monsieur pour lui dire qu'il fallait partir à la maternité», a expliqué à France Bleu Estelle, la mère de famille, dont le terme était initialement prévu pour le 18 janvier.

«On a fait un doublé ! Le 1er janvier, c’est quand même rare, donc c’est super. Ça va faire de bons souvenirs pour eux et pour nous», a de son côté témoigné Rémi, le père des deux enfants, nés aux premières heures des nouvelles années. «L'un est né à 2h18 et l'autre à 3h06 du matin. Il y a vraiment très peu de différence. On a revécu le même accouchement que le premier, super souvenir !», a-t-il ajouté.

Pour le petit Noé, qui a fêté ses trois ans en ce 1er janvier 2024, il s’agit d’un beau cadeau de Noël en retard : «Avant la naissance, il disait qu’il voulait souffler ses bougies avec son petit frère, donc ça va être réalisé», a conclu Estelle.