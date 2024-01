Fillette embrassée de force à Paris : «Je veux que la justice fasse son travail», plaide le père de la victime (vidéo)

Alors qu'un Afghan est jugé ce mardi 2 janvier en comparution immédiate, soupçonné d'avoir embrassé de force une fillette de 7 ans dans la nuit du 30 au 31 décembre près du Trocadéro à Paris, le père de la victime s'est confié à CNEWS et a indiqué qu'il souhaitait que «la justice fasse son travail».

Le père de famille s'en remet à la justice. Un Afghan de 25 ans est jugé ce mardi 2 janvier en comparution immédiate à Paris pour avoir embrassé de force une fillette de 7 ans dans la nuit du 30 au 31 décembre, près du Trocadéro.

Pour CNEWS, le père de la victime présumée a envoyé un message clair à destination du tribunal. «Je veux juste que la justice fasse son travail. Et qu'elle donne des exemples», a-t-il dit.

Concernant le statut du mis en cause, le père de famille déplore un laxisme des autorités. «Les étrangers et les immigrés qui viennent en France pour travailler, c'est okay, mais qu'ils respectent. Celui qui ne respecte pas, il dégage», a-t-il souhaité. Pour rappel, ce dernier avait maîtrisé l'individu dans l'attente de l'intervention des forces de l'ordre.

Le suspect de cette agression peut accepter de se faire juger ce mardi ou demander un délai supplémentaire afin de préparer sa défense. Il comparait pour «agression sexuelle sur un mineur de 15 ans avec une différence d'âge d'au moins 5 ans».