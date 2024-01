Qu'est ce qu'une classe Segpa ?

Souvent tournées en dérision sur les réseaux sociaux, les classes Segpa sont de nouveau au cœur d'un «buzz» avec la sortie du film «Les Segpa au ski». Mais à quoi correspondent exactement ces classes de section d'enseignement général et professionnel adapté ?

Des moqueries trop souvent banalisées. La section d'enseignement général et professionnel adapté (Segpa) est une mesure mise en place par l'Éducation nationale, afin de venir en aide aux enfants qui présentent «de graves et durables difficultés scolaires». Malheureusement, les classes Segpa sont fréquemment ridiculisées sur les réseaux sociaux ou via des longs et courts métrages, qui les caricaturent. La sortie du film «Les Segpa au ski» en est une nouvelle preuve. Cette comédie, sortie dans les salles le 27 décembre, met en scène une classe de Segpa de Terminale qui part au ski pour participer aux Olympiades d’hiver inter-lycées. Sur internet, une chaîne nommée «Les Segpa», possède plus de deux millions d'abonnés sur la plate-forme Youtube. Cette chaîne a publié 29 vidéos, avec, pour certaines, des dizaines de millions de vues. Derrière ces nombreuses moqueries, beaucoup ne savent pas ce qu'est réellement une classe Segpa.

Un dispositif déjà ancien

Les classes Segpa n'existent que dans les collèges français, de la 6e à la 3e. Elles regroupent des jeunes qui présentent des difficultés scolaires importantes qui ne peuvent pas «être résolues par des actions d'aide scolaire et de soutien», détaille le site Service Public. Ce type de classe ne regroupe jamais plus de seize élèves, afin de pouvoir apporter le maximum de soutien à chaque adolescent grâce à un suivi individualisé.

Leur origine remonte déjà à 1965. A l'époque, on les appelait CES (Classes d’enseignement spécialisé), qui sont devenues les SES (Sections d’éducation spécialisée). La dénomination Segpa n'est apparue qu'en 1989.

Comment se passe l'INTÉGRATION À LA SEGPA ?

Il y a deux possibilités pour intégrer cette section :

Une orientation en classe Segpa est possible à la fin de la classe de CM2. Si votre enfant rencontre de «graves difficultés scolaires en classe de CM1, l'équipe pédagogique peut vous proposer d'adapter sa scolarité pour l'année de CM2», explique le site Service Public. Si, malgré l'aide du corps enseignant, les difficultés scolaires ne sont pas résolues pendant l'année de CM2, le conseil des maîtres peut proposer aux parents une orientation en classe Segpa. Suite à sa proposition, la décision revient aux parents qui peuvent soit accepter, soit refuser. S'ils refusent cette intégration, alors l'enfant passe en 6e générale.

Une orientation en classe Segpa est aussi possible à la fin de l'année de 6e de l'élève, si les difficultés scolaires de l'enfant sont trop importantes pour être résolues avec un dispositif d'aide. Encore une fois, le dernier mot revient aux parents qui peuvent refuser l'intégration dans cette classe. L'enfant passe alors en 5e générale avec un accompagnement pédagogique particulier.

Quel programme scolaire en section segpa ?

Malgré leurs difficultés scolaires, les élèves de la section Segpa suivent les mêmes programmes d'enseignement que leurs camarades de section générale, mais avec des adaptations et des aménagements. À la fin de la 3e, chaque élève passe soit le certificat de formation générale (CFG), soit le diplôme national du brevet professionnel (DNB Professionnel). Il y a de légères différences entre le brevet général et le brevet professionnel, puisque le DNB professionnel propose des sujets adaptés aux spécificités de leur classe avec un niveau d'exigence moins élevé, notamment en orthographe.

À la fin du cursus, les élèves de Segpa peuvent aspirer ensuite à poursuivre leurs études dans un lycée professionnel ou à accéder à une formation professionnelle diplômante.