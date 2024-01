Etrangers délinquants : 4.686 individus expulsés en 2023, un chiffre en hausse de 30%

Le ministère de l’Intérieur a annoncé ce jeudi 4 janvier que 4.686 étrangers délinquants ont été expulsés du territoire français en 2023, soit une hausse de 30% par rapport à 2022.

Des chiffres qui ont plus que doublé en deux ans. Le ministère de l’Intérieur s’est félicité ce jeudi des chiffres en hausse concernant les expulsions d’étrangers délinquants ces dernières années.

En 2023, 4.686 individus placés dans cette catégorie ont fait l’objet d’une expulsion, soit une hausse de 30% par rapport à 2022. Selon cette même source, 3.615 étrangers délinquants avaient été expulsés de France l’an dernier contre 1.800 en 2021.

Dans un tweet relayé ce jeudi matin, le ministre de l’Intérieur Gérald Darmanin s’est félicité de ces chiffres, tout en assurant que «la loi immigration permettra d’accroître encore considérablement ces expulsions» d’ici à la fin janvier.

EXPULSIONS DES ETRANGERS DÉLINQUANTS EN HAUSSE





En 2023, conformément aux consignes de grande fermeté du Président de la République, 4686 étrangers délinquants ont été reconduits dans leur pays d’origine, soit 30% de plus qu’en 2022 et plus du double du nombre de 2021. A partir… https://t.co/R5H0lolzyk

— Gérald DARMANIN (@GDarmanin) January 4, 2024