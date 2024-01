Les prix du carburant vont-ils baisser en 2024 ?

Depuis plusieurs semaines, les prix du carburant ont connu une baisse, laissant envisager un retour à des tarifs encore plus faibles à la pompe en 2024.

Ces dernières semaines, les tarifs du carburant se sont plutôt standardisés et si les prix à la pompe sont encore élevés, certains clients relativisent face aux prix élevés qu'ils ont connu par le passé.

«Étant donné que tout est devenu cher, les gens se sont habitués. Et puis, ils n’ont pas le choix», explique un client d'une station-service de Lyon, tandis qu'un autre estime que cette uniformisation des prix est «une petite bouffée d'air frais pour le consommateur».

Pour les professionnels du secteur, il n'y a aucune raison de s'inquiéter d'une éventuelle envolée des prix du carburant.

Une indemnité carburant de retour en cas de hausse ?

«Ce à quoi il faut qu'on fasse attention, c’est effectivement que le baril ne remonte pas trop pour qu'on ne connaisse pas à nouveau des pics de prix qui sont tout à fait désagréables», a expliqué Francis Pousse, président de la branche distributeurs carburants et énergies nouvelles de Mobilians.

Seul le contexte économique et diplomatique des pays producteurs de pétrole pourrait faire changer la donne. «En une journée, on peut voir des dizaines de dollars de surprime sur le baril parce qu'à ce moment-là tout le monde va s'inquiéter sur l'approvisionnement mondial et ça va booster les cours de manière trop importante», ajoute Francis Pousse.

De son côté, le gouvernement a annoncé que l'indemnité carburant ne sera accordée qu'à condition que les prix dépassent le seuil de 1,95 euro.