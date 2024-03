Stations-service : «C'est une super initiative», les usagers saluent le retour des pompistes en Ile-de-France

D'ici à la fin 2024, TotalEnergies espère compter sur la présence de 300 pompistes répartis dans leurs stations-service en France. CNEWS est allé à la rencontre de l'un d'entre eux à Drancy (Seine-Saint-Denis), qui s'est rapidement imposé comme un personnage incontournable du quartier.

Sourire aux lèvres, talkie-walkie dans la main, Mohammed Diakité file de piste en piste pour proposer son aide aux clients. Cet ancien manager chez Auchan a rejoint depuis plus d'un an la station-service Total de Drancy, sur l'avenue Henri Barbusse, où il officie en tant que pompiste.

Cette profession, qui avait progressivement disparue autour des années 1980-1990 en France, avec l'essor du modèle de libre-service, réapparaît dans plusieurs coins en France, pour le grand plaisir de nombreux clients.

«Je vois tous les jours des personnes en difficulté, qui soit ne savent pas se servir de la pompe, ou qui rencontrent des problèmes avec leurs cartes bancaire. C'est mon rôle d'accompagner les clients du mieux possible», explique-t-il.

«Il reste du SP95 ?»

Parmi les missions de Mohammed, l'accueil des clients reste primordial. «Il reste du sans-plomb 95 monsieur ?», lance un automobiliste semble-t-il assez pressé. «Allez sur cette pompe-ci Monsieur, vous pouvez vous servir !», répond le pompiste à la veste orange, qui ne manque pas d'insister sur un point important. «Vous voyez comme les pistes sont propres ? Ce n'est pas le cas partout», se réjouit Mohammed, qui explique l'importance de présenter des pompes nettoyées, tant pour la sécurité que l'image véhiculée par la station auprès des clients. Mais en plus de ces tâches, Mohammed est également le garant des stocks de gaz, vendu par bonbonnes dans les stations-service.

Depuis plus d'un an, il connaît un franc succès dans son travail, avec une clientèle qui s'adapte même à ses horaires pour venir faire le plein en station. «Sachant qu'il est présent cinq jours sur sept, et trois matinées (lundi, mardi et vendredi), des personnes âgées, ou diminuées viennent sur ces plages horaires car elles savent qu'elles seront accueillies. Mohammed est d'ailleurs disponible pour aider les mamies qui ont besoin de faire un appoint d'huile ou de rajouter du lave-glace», a expliqué Xavier Pierre, le patron de la station-service. «S'il y a moins de monde sur les pompes et qu'une personne âgée ou handicapée veut nettoyer son véhicule, je peux également prendre du temps pour l'aider avec le kärcher, surtout si le rouleau ne fonctionne pas», a ajouté le pompiste de 42 ans.

Des clients satisfaits

La patron de la station-service a vanté les qualités de Mohammed, qui est devenu une figure incontournable de la station pour les habitants de la communeet des alentours. «Tout le monde est content, heureux, on me demande souvent après Mohammed. Par exemple, avant son embauche, la station était notée 3,8 étoiles sur 5 via les avis Google, mais depuis son arrivée, nous sommes passés à 4,1 étoiles sur 5, et tous les commentaires louent notre pompiste».

«Je n'étais pas au courant qu'il y avait un pompiste dans cette station. Il est venu très poliment me demander si j'avais besoin d'aide. Ça me fait plutôt plaisir de rester dans la voiture. Dans mon pays d'origine, au Cameroun, il y a ce système donc c'est plaisant, et c'est une bonne chose de remettre ce service dans la région», a confié à CNEWS Judith, une habitante de Drancy, qui vient une fois par mois dans cette station Total.

Mohammed, pompiste à Drancy, échange avec Daniel, un client. ©CNEWS



«C'est la première fois que je vois un service à la pompe. C'est une super initiative, et un gain de temps. On peut en profiter pour parler avec le monsieur, dans la bonne humeur», a indiqué Daniel, servi en essence par Mohammed.

De son côté, Nouria, une habituée de la station qui a déjà été servie à plusieurs reprises par Mohammed, a expliqué se sentir «rassurée» par la présence du pompiste. «Je viens tout le temps mettre de l'essence dans cette station, mais pas seulement pour Mohammed, ici, toute l'équipe est vraiment très aimable», a insisté cette habitante de Bobigny, la commune voisine, avant de donner un pourboire au pompiste, et de reprendre le volant de sa voiture familiale.

Ces témoignages traduisent le climat de confiance instauré par la présence de Mohammed en station. «C'est vrai que parfois le ton peut monter entre deux clients dans une station-service. Lorsqu'il y a des tensions, je m'approche et je commence à parler, cela apaise les choses. Il y a une façon de s'adresser aux usagers», ajoute-il dans un sourire, rejoint par Xavier Pierre, son patron, qui ajoute que le pompiste «maintient naturellement le calme» dans la station.

Depuis quelques mois, plusieurs stations-service Total en Ile-de-France, comme à Issy-les-Moulineaux et Drancy, ont recruté des pompistes parmi leurs effectifs, alors que le groupe vise 300 personnels d'ici à la fin d'année 2024.