Météo : pluie, orages, vents violents… Une nouvelle dépression doit toucher la France ce jeudi

À l’heure où les dégâts engendrés par le passage de la dépression Henk, début janvier, se font toujours ressentir dans le nord de l'Hexagone, une nouvelle perturbation doit toucher la France ce jeudi 4 janvier. Formée dans l’Atlantique, elle doit faire son apparition en Bretagne et balayer pratiquement toute la moitié nord.

C’est le comble. Ce jeudi 4 janvier, Météo-France a placé, pour la troisième journée consécutive, le Pas-de-Calais en vigilance rouge aux «crues» faisant craindre une situation très tendue dans ce département lourdement touché par les nombreuses tempêtes ayant traversé la France depuis novembre 2023, dont la dernière Henk.

Dans le même temps, quatre autres départements de la moitié nord ont également été placés en alerte orange pour le même motif. Mais alors que les dégâts sont toujours présents, une perturbation doit faire son apparition ce jeudi matin en Bretagne. Formée dans l’Atlantique, elle doit mêler de fortes pluies, des orages et des vents violents.

Cette dépression ne va pas s’abattre directement sur l’Hexagone. Au contraire, elle doit traverser la Manche. Néanmoins, son passage devrait se faire ressentir notamment dans les régions situées dans la moitié nord du pays.

Ainsi, la Bretagne, la Normandie, les Hauts-de-France, les Pays de la Loire et même la région Île-de-France devraient être impactés par cette nouvelle dépression. C’est d’ailleurs la région bretonne qui sera «en première ligne».

Sur ces images satellites, on peut voir la dépression s'approcher de la Bretagne, ce jeudi 4 janvier. Crédit : Ventusky

Les précipitations devraient d’abord toucher Brest, Quimper et Lorient avant d’atteindre le Havre, Fécamp, Dieppe, Abbeville, Amiens, Calais et Dunkerque en fin d’après-midi. La pluie devrait également s'abbatre, au cours de la journée, sur Évreux, Vernon, Dreux, Chartres, Le Mans, Orléans et même sur la région parisienne.

Quant aux orages, ceux-ci sont attendus en milieu de journée, toujours en Bretagne et dans les Pays de la Loire. Les villes de Lorient, Saint-Nazaire, La Roche-sur-Yon, Cholet et Les Sables-d’Olonne sont concernées.

Du côté du vent, de fortes rafales sont à prévoir en Normandie, et principalement à Lannion, Paimpol, Saint-Malo, Granville, Caen et Saint-Lô. Localement, celles-ci pourraient dépasser les 80 km/h.

En Bretagne, les rafales peuvent aller de 60 km/h à 70 km/h, parfois jusqu’à 76 km/h à Concarneau, Lorient et Quimperlé. Dans les Pays de la Loire, on devrait enregistrer des rafales à 61 km/h à Nantes, 68 km/h à Pornic et 74 km/h à Saint-Nazaire.

Dans la nuit de jeudi 4 à vendredi 5 janvier, les vents violents devraient atteindre les Hauts-de-France. On pourrait mesurer des rafales à 84 km/h au Havre, 77 km/h à Fécamp et 80 km/h à Dieppe.

À noter que la perturbation devrait rester active durant la matinée de vendredi 5 janvier notamment dans les Hauts-de-France.