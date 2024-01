Remaniement : voici les 3 noms qui circulent le plus pour remplacer Elisabeth Borne en cas de changement à Matignon

Alors que la rumeur d’un remaniement a récemment refait surface, quelques noms ont fuité quant à l’éventuel remplaçant d’Elisabeth Borne au poste de Premier ministre. Trois noms se détachent.

Si rien n’est acté, certaines personnalités sont évoquées pour reprendre le poste d’Elisabeth Borne. Le report du Conseil des ministres, qui devait se tenir ce mercredi 3 janvier, à la semaine prochaine, a relancé la rumeur d’un remaniement potentiel du gouvernement.

Fragilisé par l’épisode du projet de loi immigration, l’exécutif pourrait en effet subir quelques changements, y compris au poste de Premier ministre. S’il ne s’agit que d’hypothèses, trois noms ressortent de plus en plus pour une éventuelle arrivée à Matignon.

Sébastien Lecornu

C’est un profil qui revient régulièrement. Selon certaines indiscrétions, Sébastien Lecornu, actuel ministre des Armées, figurerait haut dans cette liste pour remplacer Elisabeth Borne.

Fidèle à Emmanuel Macron depuis 2017, l’ancien maire de Vernon (Eure) et président du conseil départemental de l’Eure n’a cessé de gravir les échelons en occupant plusieurs ministères, dont celui des Collectivités territoriales entre 2018 et 2020 et celui des Outre-mer, de 2020 à 2022.

Si certains membres du gouvernement d’Emmanuel Macron ne cachent pas leurs ambitions présidentielles, cela ne semble pas être le cas de Sébastien Lecornu, ce qui pourrait bien être un avantage pour lui si le chef de l’État venait à changer le visage de Matignon.

Bruno Le Maire

Comme Sébastien Lecornu, la loyauté de Bruno Le Maire depuis le premier mandat d’Emmanuel Macron pourrait bien jouer en sa faveur. Le ministre de l’Économie, un des postes clé du gouvernement, revendique régulièrement «une liberté de ton totale», s’adressant régulièrement aux Français.

Ses sorties lors des débats sur le projet de loi immigration, lorsqu'il appelait à reconnaître une «défaite» et à soutenir Gérald Darmanin, n’avaient d’ailleurs pas plu à Elisabeth Borne.

Si Bruno Le Maire semble avoir le vent en poupe, le locataire de Bercy est également cité pour prendre la tête de liste de la majorité présidentielle pour les prochaines élections européennes, dont le scrutin se déroulera le 9 juin. En effet, sa stature et son expérience sont sollicitées pour faire face à Jordan Bardella, président et tête de liste pour le Rassemblement national, solidement installé en tête des intentions de vote.

Christophe Béchu

L’actuel ministre de la Transition écologique figure lui aussi sur la liste des personnalités pouvant s'emparer de Matignon. Proche de l’ancien Premier ministre Edouard Philippe, Christophe Béchu, également secrétaire général d’Horizons, a fait son entrée dans le gouvernement d’Elisabeth Borne en mai 2022.

Un temps considéré comme discret, celui-ci a pris de plus en plus de place dans l’exécutif, notamment lors des violences du mois de juillet dernier, mais aussi par ses prises de paroles face aux oppositions, de gauche comme de droite.