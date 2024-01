«J'ai eu envie de me tuer» : Anouchka Delon sort du silence et règle ses comptes avec son frère Anthony Delon

Anouchka Delon, la fille d'Alain Delon, s'est exprimée ce dimanche 7 janvier sur l'affaire qui l'oppose à son frère Anthony Delon, après avoir annoncé déposer plainte contre lui.

Sa prise de parole était très attendue. Ce dimanche 7 janvier, Anouchka Delon a répondu aux accusations de son frère Anthony, qui a déposé une main courante contre elle, en affirmant qu'elle avait dissimulé des informations importantes sur la santé de leur père, Alain Delon.

«J'ai honte que notre vie intime soit étalée comme ça», a déclaré Anouchka Delon, sur le plateau du JT de TF1, assurant que son père, installé dans sa propriété de Douchy (Loiret), n'allait «pas bien». «Il est mal, effondré que sa vie intime soit jetée à la vue de tous [...] Il voit tout, il lit tout», a-t-elle ajouté.

La comédienne de 33 ans a révélé avoir appris qu'Anthony Delon avait accordé un entretien à Paris Match la veille de la parution de l'interview. «J'ai eu envie de me tuer. C'est quelque chose qui m'empêche de dormir depuis trois jours». Anouchka Delon le jure, elle n'avait pas d'informations sur les résultats médicaux de son père, contrairement aux affirmations d'Anthony. «Je n'ai pas menti, je n'étais pas au courant de ces résultats, ça n'appartient qu'à notre père», a-t-elle tranché.

«je suis la fille de mon père, pas la fille d'un portefeuille»

La fille d'Alain Delon a également répondu aux allégations selon lesquelles elle souhaitait faire venir son père en Suisse pour des raisons fiscales, affirmant qu'il y était suivi pour ses nombreuses maladies. «On a l'impression de parler de notre père comme s'il était déjà mort. Je suis la fille de mon père, je ne suis pas la fille d'un portefeuille», s'est-elle agacée.

Anouchka Delon a également confirmé avoir porté plainte contre son frère (pour «diffamation», «dénonciation calomnieuse», «menaces» et harcèlement»), qui, selon elle, ne lui a pas laissé le choix. «C'est une horreur de porter plainte contre son propre frère [...] Je suis obligée de le faire», a-t-elle expliqué.

Invité de Pascal Praud dans «L’heure des pros» ce vendredi 5 janvier, Anthony Delon avait tenu à préciser que son conflit avec Anouchka n'était «pas un problème d’héritage». «Tout est réglé, il n’y a pas de problème d’argent. «Mon frère (Alain-Fabien) et moi, on est ce qu'on appelle à la part de réserve, donc on a 25%», avait-il précisé, alors que sa soeur héritera de 50% de la fortune de leur père.

De son côté, Alain Delon, qui s'est dit «extrêment choqué du déballage médiatique orchestré par son fils Anthony», avait également annoncé jeudi son intention de porter plainte contre lui. Il lui reproche notamment de «nuire à la réputation de sa fille Anouchka, lui nuire, et atteindre la relation unique qu'il a toujours eue avec Anouchka».