«Le piège va se refermer sur toi» : Alain-Fabien Delon diffuse des propos de sa soeur Anouchka Delon enregistrés à son insu

Alors qu'Anouchka Delon accordait sa première interview depuis l'explosion du conflit familial qui l'oppose à Anthony Delon, Alain-Fabien Delon, leur petit frère silencieux jusqu'ici, a diffusé ce dimanche un audio, enregistré à l'insu de sa grande soeur. Dans l'enregistrement, la comédienne s'adresse à leur père, Alain Delon.

La guerre interne au sein du clan Delon continue, avec un nouvel élément inattendu. Ce dimanche 7 janvier, Alain-Fabien Delon a diffusé sur sa page Instagram un audio enregistré à l'insu de sa grande soeur Anouchka, dans lequel elle s'adresse à son père. «Je suis fatiguée papa, je suis énervée ce soir à cause de tout ce qu'il se passe. Moi on est en train de m'enterrer et toi on est en train de te prendre pour un débile. Il faut que tu te méfies, surtout. Un débile, toi. Moi, une conne. Une fille qui manipule son père. Il va peut-être falloir dire un truc papa. Le piège va se refermer sur toi», peut-on entendre dans l'enregistrement.

Alain-Fabien Delon, qui a enregistré sa soeur ce vendredi, lors d'un dîner au domicile d'Alain Delon à Douchy (Loiret), a expliqué qu'Anouchka Delon était venue, la veille, réveiller leur père «avec le Paris Match en main». «Papa est très affaibli. C’est un fait. Nous le savons tous. Papa est très anxieux. C’est un fait. Nous le savons tous. Papa n’a plus de voix et parle avec beaucoup de peine. C’est un fait», a écrit le fils cadet d'Alain Delon, âgé de 29 ans.

«A la télé, toute la journée, on me défonce»

Dans l'enregistrement, Anouchka Delon se plaint d'être victime de violentes critiques depuis les différentes sorties médiatiques d'Anthony Delon. «Moi je me démerde ? Je m'en prends déjà plein la gueule. A la télé, toute la journée, on me défonce», ajoute la comédienne de 33 ans. «[On dit] que je te manipule, que t'es gateux, qu'Anthony va te mettre sous tutelle».

Des propos qui ont mis hors de lui Alain-Fabien Delon, qui ne s'était pas encore exprimé publiquement jusqu'ici. «Pourquoi vouloir lui balancer ces mots et ce venin avant de dormir, lui mettre toute cette négativité en tête?



Bref, avant qu’elle n’arrive dans la cuisine, j’ai mis mon téléphone dans une serviette (en prenant soin d’activer l’enregistrement vocal) [...] Vers 22:30 je me suis absenté pour fumer une cigarette. 2 secondes après avoir fermé la porte, voila ce qui c’est dit…», a-t-il déclaré. Un peu plus tôt, Anouchka Delon accordait un entretien au JT de TF1 dans lequel elle se défendait des accusations de son frère Anthony, et avouait avoir «honte» du déballage médiatique autour de sa famille. «On a l'impression de parler de notre père comme s'il était déjà mort. Je suis la fille de mon père, je ne suis pas la fille d'un portefeuille», a-t-elle notamment martelé.