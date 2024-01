Leasing social : avec 80.000 pré-inscrits pour 25.000 voitures électriques, le dispositif déjà victime de son succès ?

La ministre de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runacher a affirmé ce lundi 8 janvier que 80.000 personnes s’étaient renseignées concernant le «leasing social» afin de bénéficier d’une voiture électrique à prix réduit. Le dispositif, initialement conçu pour 25.000 places, devrait rapidement être élargi.

Un dispositif gouvernemental qui rencontre un franc succès. Conçu pour accueillir 25.000 personnes à l’origine du projet, le «leasing social» devrait être élargi dans les semaines à venir puisqu’il a largement séduit les Français.

Invitée de Franceinfo ce lundi, la ministre de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runacher a assuré que 80.000 personnes se sont inscrites sur la plate-forme mon-leasing-électrique.gouv.fr afin d’avoir plus d’informations sur ce dispositif.

«Le leasing électrique promis par le Président suscite l’intérêt des Français : plus d’un million de connexions sur la plate-forme ; 80.000 personnes ont demandé à être recontactées. Ce dispositif inédit va progressivement monter en charge», avait déjà indiqué la ministre sur X ce dimanche.

«Stellantis m'a confirmé qu'ils étaient prêts à mettre des véhicules complémentaires si effectivement les Français étaient au rendez-vous de cette promesse», a ajouté Agnès Pannier-Runacher ce lundi.

Le «leasing social» destiné aux foyers les plus modestes

Pour rappel, le «leasing social» est un dispositif s’adressant aux foyers les plus modestes afin de leur permettre d’accéder aux véhicules électriques. Pour cela, l’Etat a lancé en décembre dernier un dispositif de location avec option d'achat (LOA) à moins de 100 euros pour les citadines, et 150 euros pour les familiales (hors assurance et entretien).

Ce dispositif concerne les «actifs gros rouleurs», à savoir toute personne qui roule plus de 8.000 kilomètres par an ou qui habite à plus de 15 kilomètres de son lieu de travail. A noter que cette LOA, aujourd’hui réservée aux ménages ayant un revenu fiscal de référence par part inférieur à 15.400 euros, devrait être élargie à terme à la moitié des ménages les plus modestes.

L’Etat va financer chaque location des véhicules électriques concernées à hauteur de 13.000 euros. Il est important de noter qu’aucun apport initial n’est requis et que la location est prévue pour durer trois ans, même si cette dernière peut être renouvelé une fois.

Concernant la fourchette des prix, Renault va proposer la Twingo électrique dès 40 euros par mois, entretien compris. La Citroën ë-C3 produite par Stellantis sera accessible à partir de 54 euros, la 500e de Fiat sera louable dès 79 euros par mois et le SUV Mokka d’Opel sera disponible dès 119 euros.

Le leasing sera aussi ouvert aux véhicules d'occasion de moins de trois ans et demi, ainsi qu’au rétrofit consistant à électrifier des voitures thermiques. Dans ce dernier domaine, la start-up Lormauto a prévu de livrer dès le printemps prochain d'anciennes Twingo.