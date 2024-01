Gabriel Attal : la touchante première télé du Premier ministre, qui se rêvait futur acteur à 9 ans

Retour sur l'enfance du Premier ministre Gabriel Attal qui, à 9 ans, avait déjà bien de l’ambition. Dans une émission télévisée de 1998, il a partagé son rêve de devenir acteur de cinéma.

Sous les projecteurs d’une émission télé, le tout jeune Gabriel Attal, alors âgé de 9 ans, rêvait d'une carrière d'acteur de cinéma. Aujourd'hui nommé Premier ministre à 34 ans, il était à l'époque inspiré par son père, Yves Attal, producteur de cinéma, et sa mère, Marie de Couriss qui travaillait dans une société de production.

L'émission, republiée par l’Ina, présente une classe de CM2 constituée d’élèves issus de milieux sociaux privilégiés. Et à seulement 9 ou 10 ans, ces élèves ont tous déjà beaucoup d’ambition.

La caméra s’est tournée sur Gabriel, 9 ans et demi qui fait part au journaliste de sa passion pour le théâtre. Chaque année, il participe à un spectacle. «Oh voilà ma fille qui prend l’air ! Allons donc découvre ton petit cœur !» a-t-il déclamé avec une aisance particulière, devant ses camarades.

1998, le jeune Gabriel Attal, 9 ans est interrogé à la télévision. Il est alors élève à l'École alsacienne, une école privée du 6e arrondissement de Paris et rêve de devenir un acteur célèbre.

Interviewé il répond. «Papa travaille dans le cinéma et il m’a dit que, si je voulais être un acteur célèbre, il fallait commencer par le théâtre. L’année précédente, j’ai joué "le Chat Beauté" et j’étais le chat, et puis l’année dernière, dans "le médecin volant", j’étais le médecin».

Durant son enfance parisienne, le petit Gabriel a fait ses preuves à l’École Alsacienne, une école pas tout à fait comme les autres. Au cœur de la capitale, dans le 6e arrondissement, cette école privée a vu passer un grand nombre d’hommes politiques et du showbiz sur ces bancs. Elle accueillait, à l’origine, les enfants d’Alsace qui montaient à Paris, puis s’est ouverte à l’élite parisienne.

Beaucoup de ministres et d’acteurs célèbres ont fréquenté l'école comme Michel Piccoli, Jean-Paul Belmondo et Lambert Wilson.

Dans cette école de prestige, la sélection d’entrée est dure et les prix dissuasifs.