Antisémitisme : Gabriel Attal annonce «366 faits antisémites» au premier trimestre

Le Premier ministre, Gabriel Attal, a annoncé ce lundi 6 mai que «366 faits antisémites» avaient été enregistrés en France au premier trimestre de l’année 2024. Un chiffre en augmentation de 300% par rapport aux trois premiers mois de l’année précédente.

Alors que la situation demeure tendue au Proche-Orient, les agressions antisémites sont en hausse dans l’Hexagone. Ce lundi 6 mai, le Premier ministre Gabriel Attal a dénoncé, dans un discours lors du 38e dîner du Crif (Conseil représentatif des institutions juives de France) à Paris, une «déferlante antisémite» en France, annonçant par la même occasion un total de 366 faits antisémites durant le premier trimestre de l’année 2024.

Il s’agit, là, d’une «hausse de 300% par rapport aux trois premiers mois de l’année 2023».

«Personne ne peut nier cette déferlante antisémite. Personne ne peut nier le fait qu'on estime que les Français juifs représentent 1% de la population française, mais que plus de 60 % des actes antireligieux sont des actes antisémites», a déclaré le chef du gouvernement.

«Nous faisons face à une vague d’antisémitisme. Une vague d’une ampleur rare, plus forte, plus violente, plus relayée, plus établie qu’elle ne l’a été au cours de ces dernières années. Cette vague puissante, chacun connaît l’onde qui l’a réveillée. C’est le 7 octobre», a-t-il ajouté faisant référence aux attaques terroristes du mouvement islamiste du Hamas.

«Jamais la paix n’est passée par la haine»

Évoquant la situation à Gaza, Gabriel Attal a dit que l’exécutif se bat «pour la paix dans la région». «Nous nous battons sans relâche pour éviter l’escalade. Mais, je le dis aux représentants de la France insoumise : jamais la paix n’est passée par la haine. Nous sommes habitués aux propos de ce parti de gauche», a dit le Premier ministre.

«Dans cette période, ne nous laissons pas berner par le cynisme absolu de ceux qui disent soutenir les Français juifs par reflex antimusulman, de ceux qui pensent que les Français juifs sont mus par la haine et qu’il y aurait donc un intérêt électoral à attiser une forme de haine antimusulmane. C’est profondément méprisant pour les Juifs», a-t-il conclu.