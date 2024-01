Métro, RER... Quelles sont les lignes les moins ponctuelles ?

Ile-de-France Mobilités a communiqué ce mardi 9 janvier les derniers chiffres de ponctualité dans les transports en commun franciliens. Ainsi, cinq lignes de métro restent en difficulté, idem pour la situation dans les RER concernant trois lignes.

Des transports récemment impactés par différents facteurs dont la météo. Ce mardi 9 janvier, Ile-de-France Mobilités a dévoilé les chiffres de la ponctualité des transports en commun pour le mois de novembre 2023. Ainsi, IDFM a reconnu de grandes difficultés sur les lignes 3, 6, 8, 12 et 13 du métro.

Dans le détail, la ligne 13 perd 3 points par rapport au mois d'octobre, et reste bien en deçà (-10,3%) du niveau de référence fixé. La situation est également très critique sur la ligne 6 du métro qui affiche un pourcentage de ponctualité à 85,32%, soit légèrement mieux que sur le mois d'octobre, mais à 11,2% de l'objectif.

Pour l'autorité organisatrice, les raisons de ces difficultés restent «l'indisponibilité des conducteurs (absentéisme qui désorganise la production et recrutements), ensuite les difficultés de maintenance des infrastructures de la RATP, et de maintenance des matériels roulants, ainsi que la recrudescence des colis suspects», a-t-elle fait savoir.

De son côté, la RATP a d'ores et déjà embrayé sur une importante politique de recrutements de conducteurs, et devrait lancer sa campagne le 16 janvier prochain.

Les RER impactés par les tempêtes

Au niveau des RER, on constate la continuité de la détérioration de la ponctualité sur la ligne B (80,84%) soit plus de 5 points de moins par rapport au mois précédent et fait toujours figure de mauvais élève.

Le RER C suit de près la ligne B avec seulement 82,08% de ponctualité, soit -3,8% par rapport à l'objectif fixé par IDFM. Enfin, le RER D affiche lui aussi des résutats décevants, à l'inverse des lignes E et A, qui affichent une ponctualité proche de 90%.

«Les chiffres de ponctualité des trains et des RER au mois de novembre ont été significativement impactés par les tempêtes Ciaran et Domingos. La tempête Ciaran de début novembre a provoqué des stops préventifs sur plusieurs lignes franciliennes», a précisé Ile-de-France Mobilités.

Malgré les complications liées aux conditions climatiques sur ce mois de novembre 2023, les lignes J, K, L et N du Transilien ont affiché des résultats satisfaisants, dépassant légèrement l'objectif en termes de ponctualité.