Automatisation du métro, RER E, T3B, Tzen 4... Voici ce qui vous attend dans les transports parisiens en 2024

2024, une année charnière pour les transports parisiens. Dans un communiqué publié ce vendredi, dont CNEWS a eu connaissance, Ile-de-France Mobilités dévoile les nouveautés qui attendent les voyageurs franciliens pour la prochaine année. Entre les différentes mises en service, l’acquisition de nouveaux équipements et les Jeux olympiques de Paris, l’année 2024 risque d’être mouvementée dans les transports en commun d’Île-de-France.

Tramway : T12 et T3B à plein régime

Au niveau des tramways, la principale nouveauté est la mise en service du tram-train T12 entre Massy et Evry-Courcouronnes. Après trois mois de marche à blanc, il a ouvert ses portes le 10 décembre dernier. «Le tram-train, c’est un tramway 2-en-1 qui circule à la fois sur des voies de tramway classiques, en milieu urbain, et sur les voies du réseau ferré national. Le T12, par exemple, l'emprunte entre les gares de Massy et Petit Vaux, qu’il dessert maintenant à la place du RER C», indique Île-de-France Mobilités. Sur un trajet de 20 km, le tram-train desservira pas moins de 16 stations et 12 communes du département en 40 minutes.

En 2024, la ligne T3b s'agrandit. Les travaux du prolongement entre Porte d’Asnières et Porte Dauphine se terminent et les premiers essais ont eu lieu en novembre dernier sur le trajet de 3,2 km et les 7 nouvelles stations. L’extension sera ouverte aux voyageurs en avril 2024.

Métro : l'automatisation de la ligne 4 et l'extension de la 14

L’automatisation de la ligne 4 verra enfin le jour. Les travaux avaient débuté en 2016 et l’attente commençait à être interminable pour les Parisiens. Mais en novembre dernier, Île-de-France Mobilités a assuré que la deuxième ligne la plus fréquentée du réseau, derrière la ligne 1, sera entièrement automatisée avant la fin du mois de décembre. Un beau cadeau pour les usagers de cette ligne, qui devient la troisième du réseau à être automatique. La ligne 14 l'est depuis son ouverture en 1998 et la ligne 1, la plus fréquentée, a été automatisée en 2012.

Les prolongements de la ligne 14 arrivent au bout, et c’est une course contre la montre qui se joue. Les deux prolongements, vers Saint-Denis Pleyel au Nord et vers l’aéroport d’Orly au Sud, doivent ouvrir en juin, juste à temps pour transporter les millions de touristes venus pour les Jeux olympiques. Avec ses 15 kilomètres de ligne supplémentaires, la ligne 14 pourra desservir plus d’une dizaine de villes, un aéroport, des centres d'excellence hospitaliers et d’importantes zones d’activité économique franciliennes. Le prolongement de la ligne 14 au Nord et au Sud reliera Aéroport d’Orly à Saint-Denis Pleyel en 40 minutes.

Une autre ligne du métro parisien se verra être prolongée courant 2024, la 11. La mise en service des six nouvelles stations, qui relie Mairie des Lilas (93) jusqu’à Rosny-Bois-Perrier (93) en douze minutes, doit se faire au printemps 2024.

Bus : l'innovation TZEN 4

2024 sera aussi l’occasion de découvrir une première mondiale, le projet du Tzen 4. Cet engin sera le premier bus bi-articulé de 24 mètres, 100% électrique, avec une recharge au sol en moins de 5 minutes et devrait être mis en service à l’été 2024. «Il remplacera la ligne 402 sur 14 km entre ‘La Treille’ à Viry-Châtillon et la gare RER de Corbeil-Essonnes, tronçon le plus fréquenté de la grande couronne», précise Île-de-France Mobilités.

Le service de transports franciliens précise aussi que 5 nouvelles lignes de Noctilien ouvriront en 2024 : N147 (Gare de l'est - Persan Beaumont), N123 (Chatelet - Arpajon), N160 (Montparnasse - Plaisir Grignon), N161 (Montparnasse - Gare de La Verrière), N162 (Montparnasse - Rambouillet). Le réseau de bus Noctilien fonctionne de 0h30 à 5h30.

RER : la ligne E vers l'ouest

Le RER E voit lui aussi son prolongement avancer à l’ouest de Paris. En attendant le projet définitif jusqu’à Mantes-la-Jolie, annoncé pour la fin de l’année 2026, les Franciliens pourront découvrir en avril 2024 trois nouvelles stations : Porte-Maillot, La Défense et Nanterre-la-Folie, soit 8 km de tunnel.

de nouveaux trains et bus

Au niveau des équipements, Île-de-France Mobilités indique dans son communiqué que «170 trains et métros neufs et rénovés ainsi que 1.000 nouveaux bus et cars seront en circulation sur le réseau en 2024».

De plus, un programme d’envergure a été lancé en Île-de-France afin de rendre les gares plus accessibles aux personnes à mobilité réduite, aux femmes enceintes et aux personnes voyageant avec des poussettes ou des gros bagages. Le service de transport de la région annonce dans son communiqué que 40 gares seront mises en accessibilités en 2024, dont la gare de Saint-Denis. D’ici à 2025, environ 200 gares franciliennes seront rendues accessibles.

Puis, le service de transports franciliens confirme que, d'ici au début de l’année 2024, les détenteurs d'un iPhone pourront valider leur passe Navigo via le célèbre smartphone d'Apple. Une nouveauté rendue possible grâce à un accord conclu entre Apple et Île-de-France Mobilités, et ce, malgré quelques désaccords entre les deux camps qui ont ralenti la mise en place de cette fonctionnalité.

une hausse Tarifaire

Pour 2024, une augmentation va impacter les 5 millions d’abonnés franciliens. Le prix du passe Navigo sera de 86,40 € par mois à partir du 1er janvier 2024. «Une hausse maîtrisée et limitée à l’inflation, grâce à un accord historique signé entre Île-de-France Mobilités et l'État», précise le communiqué.

Mais ce n’est pas la seule augmentation. Lors des Jeux olympiques de Paris 2024, du 20 juillet au 8 septembre, le gestionnaire de la mobilité va augmenter l’offre de transport de 15%. En revanche, le coût de cette offre supplémentaire (200 millions d’euros) n’impactera pas les Franciliens. «Vous êtes Francilien et vous vous demandez comment vous déplacer pendant les Jeux de Paris 2024 sans être impacté par la hausse tarifaire ? Abonnés ou voyageurs occasionnels, pour vous rien ne change», assure Île-de-France Mobilités.

En revanche, pour les touristes, la note risque d’être salée. Concrètement, le ticket T+, comprenant les trajets en métro, tramway et bus, sera vendu 4 euros contre 2,10 euros actuellement. Un passe spécial «Paris 2024» sera aussi disponible durant les Jeux. Celui-ci permettra de se déplacer dans toute l'Île-de-France, aéroports compris, et coûtera 70 euros la semaine.