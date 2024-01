Neige et verglas : les autoroutes A12 et A13 temporairement fermées

En raison des importantes chutes de neige tombées cette nuit, la préfecture de police de Paris a annoncé la fermeture temporaire des autoroutes A12 et A13 jusqu’à nouvel ordre. Des mesures de déneigement et de salage ont été entamées.

Les départements des Yvelines, de l'Essonne, du Calvados, de l'Orne et de l'Eure ont été placés ce mardi en vigilance orange neige/verglas, a annoncé Météo-France pour ce qui s'annonce comme la journée la plus froide de la semaine dans l'Hexagone. Pour cette raison, et face aux importantes chutes de neige, les autoroutes A12 et A13 ont été fermées par le préfet de police de Paris de manière temporaire.

Information Neige et verglas





Autoroutes A12 et À 13 fermées temporairement.



«La circulation est très difficile, en particulier sur la N118, sur l'A12 et sur l'A13 qui est fermée dans les deux sens, entre Orgeval et Rocquencourt», selon la préfecture de la région Ile-de-France. «La #neige touche l’Ile-de-France cette nuit. Toutes les saleuses-déneigeuses de la Direction des routes sont mobilisées. La plus grande vigilance s’impose», a pour sa part mis en garde le ministre des Transports Clément Beaune sur X.

A 5h30 locales, 5 cm de neige ont été observés à Caen-Carpiquet, 3 cm à Toussus-le-Noble et à Evreux, 2 cm à Paris-Montsouris et à Trappes, a indiqué Météo-France. «Les cumuls de neige attendus sur la Basse-Normandie sont de l'ordre de 5 à 8 cm au total sur l'épisode, mais pourraient ponctuellement atteindre 10 cm», selon la même source qui n'exclut pas une «extension temporelle de la vigilance».

Compte tenu de la situation, la préfecture recommande de limiter les déplacements routiers, et d’être extrêmement prudent sur les routes en cas de déplacement obligatoire.