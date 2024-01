Neige et verglas : nuit de galère pour les automobilistes en Ile-de-France

L'Île-de-France a subi des chutes de neige dans la nuit du lundi 8 au mardi 9 janvier, provoquant de nombreux embouteillages sur les routes. Plusieurs accidents ont immobilisé des automobilistes, notamment sur l'A13.

Scènes de chaos sur les routes. En Île-de-France, comme ailleurs, des chutes de neige ont été observées dans la soirée du lundi 8 au mardi 9 janvier, paralysant plusieurs centaines d’automobilistes.

«On roule avec les deux pieds sur le côté, en mode stabilisateur comme les enfants. Un moment donné, je me suis arrêté car c’était trop dangereux», a confié un automobiliste à CNEWS.

Le #periph à #Paris sous la #neige ! Les scooters doivent monter la côte de Bercy à pied car la chaussée est trop glissante ❄️☃️ pic.twitter.com/IPYpE1W6GS — Guillaume Jln (@JGuillaumee) January 8, 2024

Chaos en cours sur l’ouest et sud de Paris en raison de la neige et du verglas. La circulation est très difficile. L'autoroute A13 est paralysée, nombreux accidents signalés. Plus de 130 km de bouchons enregistrés à minuit en Île-de-France. pic.twitter.com/jrvqeM2Sqt — Le_patriote13 (@Le_Patoff) January 8, 2024

Sur l'autoroute A13, désormais fermée entre Orgeval et Rocquencourt, la neige et le verglas ont provoqué de nombreux accrochages. À minuit, plus de 100 kilomètres d'embouteillages ont été recensés.

Une zone de neige concerne l'Île-de-France ce lundi soir. En Essonne, l'autoroute A6 est blanchie à Villabé. Prudence ! (via @Viewsurf) pic.twitter.com/zXEdQGHfJn — Météo Express (@MeteoExpress) January 8, 2024

La colère des automobilistes

Alors que plusieurs Franciliens ont fait le choix de passer la nuit dans leur voiture en attendant les déneigeuses le lendemain matin, d'autres ont exprimé leur mécontentement, reprochant aux autorités le manque de salage des routes malgré les prévisions de froid.

«Un énorme raté, c'est évident ! Il n'y a aucune anticipation ! Dès qu'il y a un flocon de neige, la capitale est paralysée», s'est insurgé un conducteur.

Météo-France a annoncé que la journée de mardi est la plus froide de la semaine, avec des températures proches de 0 °C sur tout le territoire. Selon le prévisionniste, les températures ressenties sont comprises entre -5 et -10 dans une grande partie du nord-est.