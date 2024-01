Européennes : Olivier Véran future tête de liste de la majorité face au Rassemblement national ?

Annoncé sortant du gouvernement, Olivier Véran pourrait prendre la tête de liste de la majorité pour les prochaines élections européennes, le 9 juin prochain.

Une personnalité de poids pour tenter de faire baisser le Rassemblement national dans les sondages. Alors qu’une partie du gouvernement a été annoncée ce jeudi 11 janvier par Alexis Kohler, secrétaire général de l’Elysée, Olivier Véran a été remplacé au poste de porte-parole par Prisca Thévenot.

Selon certaines indiscrétions, l’ancien ministre de la Santé lors de la pandémie de Covid-19, pourrait être choisi pour prendre la tête de la liste de la majorité pour les élections européennes. Une hypothèse de plus en plus plausible tant les profils pour assumer cette fonction se réduisent. En effet, la nomination de Stéphane Séjourné, également un temps pressenti à ce poste, comme ministre des Affaires étrangères, a retiré un candidat présumé de cette liste.

Lors de sa passation de pouvoir avec Prisca Thévenot, Olivier Véran a souhaité «une longue vie et plein de succès au gouvernement Attal», assurant qu’il allait redevenir député de l’Isère «dans quelques semaines». Au cours de sa prise de parole, il a également insisté sur sa volonté à «aller plus loin» et à «continuer à affronter le populisme et l’extrême droite».

Une figure de poids contre le RN

Alors que Gabriel Attal est considéré par certains comme «l’arme anti-Bardella», la majorité est en quête d’une personnalité reconnue pour tenir tête au Rassemblement national, qui culmine à environ 30% des intentions de vote dans les sondages. Le nom de Bruno Le Maire, maintenu en tant que ministre de l’Économie, avait d’ailleurs été évoqué.

Hormis son duel avec le Rassemblement national, la majorité pourrait également souffrir de joutes en interne. Selon nos confrères de Franceinfo, le président du Modem, François Bayrou, menacerait de présenter sa propre liste aux élections européennes, le 9 juin prochain. Celui-ci serait «mécontent» de la composition du nouveau gouvernement, penchant trop à droite selon lui.