Cyclone Belal à La Réunion : comment cette tempête tropicale va-t-elle évoluer après son passage sur l’île ?

Après avoir touché La Réunion, le cyclone Belal poursuit sa trajectoire dans l’océan Indien. L’influence de cette tempête tropicale devrait s’étendre jusqu’à l’île Maurice où des pluies orageuses, causées par le passage de Belal, sont en cours.

Belal continue de faire des ravages. À l’heure où La Réunion est repassée vers 10h, heure de Paris, (13h heure locale) de l’alerte violette, le plus haut niveau, à l’alerte rouge dans le but de permettre aux secours d’intervenir et d’évaluer les dégâts causés par le cyclone Belal, la tempête tropicale poursuit sa trajectoire dans l’océan Indien.

Après son passage sur l’île française, Belal impacte désormais l’île Maurice, située à 226 km de La Réunion. Bien que l’intensité du phénomène devrait être amoindrie, des pluies orageuses, causées par le cyclone, sont tout de même en cours. À Port-Louis, la situation est critique. La montée des eaux a pris au dépourvu les automobilistes causant des embouteillages. Certains véhicules ont même été emportés par les eaux.

Autre que Port-Louis, les orages devraient toucher Vacoas-Phoenix, Grande-Baie, Roches Noires et même Mahebourg.

Cyclone #Belal à #mauritius





Scène chaotique à l’île Maurice, suite à une gestion catastrophique et le manque d’anticipation des autorités.





Automobilistes piégées par la montée des eaux, inondations, les alertes météo trop faibles…l’incompétence bis repetita à son apogée. pic.twitter.com/IOeYSpjSCv — Amina B. (@NaminAKN) January 15, 2024

À La Réunion, si les dégâts sont encore mesurés, «le décès d'une personne sans domicile fixe qui ne s'était pas mise à l'abri est à déplorer à Saint-Gilles» (ouest), a indiqué la préfecture dans un communiqué. Selon la gendarmerie locale à l’AFP, son corps a été retrouvé à proximité de la caserne.

Comme attendu par Météo-France, le mur de l'ouragan a touché La Réunion aux environs de 9h locales, d'abord sur le nord et l'ouest de l'île, touchés par de violentes rafales et de fortes pluies, selon une journaliste de l'AFP.

Les maires du Port et de La Possession, deux communes du nord-ouest de l'île, ont affirmé à l'AFP qu'aucun dégât significatif n'avait été signalé, mais les pluies ont déjà provoqué les crues de plusieurs rivières charriant avec elles de nombreux débris.

«En comparaison, les débits du cyclone Gamède en 2007 sont dépassés. Ils avaient à l'époque impacté les ouvrages localement», a commenté le Territoire de l'Ouest, une intercommunalité regroupant les cinq communes de cette région.

Dans son communiqué, la préfecture a indiqué que 57.000 clients, soit 13% des foyers, sont pour l'heure privés d'électricité, et que quasiment 35.000 personnes sont privées d'eau. «Aucune infrastructure essentielle n'est impactée», a-t-elle souligné.