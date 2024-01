Nouveau billet de 0 euro : à quoi va-t-il servir ?

En juillet prochain, un tout nouveau billet de 0 euro créé par la France sera mis en circulation. Un billet symbolique sans valeur qu'il sera possible d’acquérir dès le mois de février et qui rendra hommage à la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Le 11 février à Isle, en Haute-Vienne, il sera possible d’acquérir, durant le Salon des collectionneurs, un tout nouveau billet de couleur mauve à glisser dans votre portefeuille. Un billet exceptionnel et inédit de 0 euro, qui sera émis durant l’été, au mois de juillet. Seulement 3.000 exemplaires numérotés entre 000001 et 003000 seront disponibles sur le principe du «premier arrivé, premier servi», selon le site Capital.

des figures historiques immortalisées

Produit par Oberthur Fiduciaire, le billet rend hommage aux 80 ans de la libération de la France, le 6 juin 1944, date du débarquement en Normandie. C’est l’entreprise Euro Banknote Memory qui le commercialisera avec un fond spécialement conçu pour l'occasion. Quelques exemplaires frappés par le visage d’importantes figures françaises historiques, de Napoléon à Vercingétorix en passant par le général de Gaulle, sont d’ores et déjà revendus à des prix allant de 5 à 10 euros. Et il n'est nul besoin d'être devin pour prédire que sa cote auprès des collectionneurs devrait flamber avec le temps.

Des encres spéciales, des fils de sécurité, ou bien encore des filigranes ont été utilisés afin de garantir un maximum la qualité et l’authenticité de ces nouveaux billets officiels mais qui ne constituent pas une monnaie legale.